Am südwestlichen Ende der Startbahn West hat der Flughafenbetreiber eine Demonstrationsanlage mit einer Leistung von 8,4 Kilowatt installiert. Die Solarmodule sind senkrecht angeordnet, um die Biodiversität des Geländes zu schützen. In der finalen Ausbaustufe soll die Anlage eine Photovoltaik-Leistung von bis zu 13 Megawatt haben.Zur Aufstockung ihres Grünstromanteils nimmt die Fraport AG am Flughafen Frankfurt ein weiteres Photovoltaik-Projekt in Angriff. Am südwestlichen Ende der Startbahn West hat der Flughafenbetreiber eine Demonstrationsanlage mit 20 Solarmodulen und einer Leistung von 8,4 ...

