Es ist nicht so, dass die FDP in der Ampel für ihre Klientel nichts erreicht hat. Corona-Maßnahmen wurden gegen den Willen des SPD-Gesundheitsministers gelockert, die Grünen scheiterten mit dem Ruf nach einem Tempolimit, der von der FDP eingebrachte Ausgleich der kalten Progression wird Steuerzahler entlasten. Das Hauptproblem der FDP ist, dass sie sich zwar als "einzige liberale Partei der Mitte", wie Parteichef Christian Lindner sagt, empfindet, die Mittelschicht aber nicht entsprechend erreicht. Lindner hat gesagt, dass er keinen Bruch der Koalition will. Er kann sich das auch nicht leisten, die FDP würde sich schwer davon erholen, jetzt das Handtuch zu werfen.



