Fondsmanager Bert Flossbach kauft bei seinem Mischfonds Multiple Opportunities wieder Anleihen und senkt das Dollar-Risiko. Von Ralf Ferken Bert Flossbach hält bei seinem Flaggschiff-Fonds Flossbach von Storch Multiple Opportunities derzeit 74,1 Prozent in Aktien sowie 15,6 Prozent in Gold. Die restlichen 10,3 verteilt er auf Anleihen (3,6 %) und liquide Mittel (6,7 %). Im September 2022 hat Flossbach den "FvS MOP" moderat verändert. So hat er erstmals ...

