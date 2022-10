DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan blieben die Börsen wegen des "Tags des Sports" geschlossen. In Südkorea fand wegen des "Tags des koreanischen Alphabets" kein Handel statt. Der US-Anleihehandel bleibt wegen des "Columbus Day" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18:19 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 3.356,88 -0,55% -21,90% Stoxx50 3.360,52 -0,53% -11,99% DAX 12.272,94 -0,00% -22,74% FTSE 6.959,31 -0,45% -5,33% CAC 5.840,55 -0,45% -18,35% DJIA 29.204,26 -0,32% -19,63% S&P-500 3.612,25 -0,75% -24,21% Nasdaq-Comp. 10.529,94 -1,15% -32,69% Nasdaq-100 10.907,61 -1,19% -33,16% Nikkei-225 0,00 0% -5,82% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 136,12 -156 *zu Vortag

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 92,56 92,64 -0,1% -0,08 +31,5% Brent/ICE 97,39 97,92 -0,5% -0,53 +32,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 159,30 156,21 +2,0% +3,09 +141,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.667,74 1.694,70 -1,6% -26,97 -8,8% Silber (Spot) 19,61 20,13 -2,6% -0,52 -15,9% Platin (Spot) 902,15 918,68 -1,8% -16,53 -7,0% Kupfer-Future 3,46 3,40 +1,8% +0,06 -21,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise zeigen sich mit leichten Abgaben. Laut Medienberichten planen die USA, Öl aus der strategischen Reserve auf den Markt zu bringen. In der Vorwoche hatten die Preise für WTI und Brent mit der Fördermengenkürzung der Gruppe Opec+ kräftiger zugelegt. "Rohöl tendiert niedriger, da die Entscheidung der Opec+ verblasst. Tatsächlich sehen wir, dass der Ölpreis wieder auf das Niveau vor der Ankündigung des Kartells zurückfällt, da die Realität einer weltweiten Rezessionen Einzug hält", so Analyst Peter Cardillo von Spartan. Der Goldpreis gibt ebenfalls nach und liegt im Untersützungsbereich zwischen 1.680 und 1.670 Dollar. Belastungsfaktoren seien die Aussicht auf weitere deutliche Zinserhöhungen der US-Notenbank und der feste Dollar, heißt es.

FINANZMARKT USA

Nach den kräftigen Verlusten zum Wochenschluss geht es an der Wall Street am Montag weiter bergab. Damit verharren die drei wichtigsten Aktienindizes in der Nähe ihrer Jahrestiefs. Anhaltende Sorgen vor kräftigen Zinserhöhungen gepaart mit Rezessionsängsten beherrschen den Handel - gerade nach den Arbeitsmarktdaten vom Freitag. Auch die erneuten Luftschläge Russlands gegen zivile Einrichtungen in der Ukraine sorgen für Unbehagen, denn diese werden fast einhellig als Terrorakte gebrandmarkt. Die Gefahr weiterer militärischer Eskalationen steige - denn der Westen werde vermutlich reagieren, heißt es. An anderer Stelle wird auf schwache Konjunkturdaten aus China verwiesen. Kaufzurückhaltung gibt es auch im Vorfeld wichtiger Inflationsdaten in den USA und dem Sitzungsprotokoll der Fed im Wochenverlauf. Nach der Umsatzwarnung von Advanced Micro Devices (AMD) bleibt der Halbleitersektor unter Abgabedruck. Nomura zufolge wird der weltweite Halbleiterabsatz für den Rest des Jahres 2022 und Anfang 2023 voraussichtlich weiter zurückgehen. Die Analysten senken ihre Prognose für die weltweiten Chiplieferungen im Jahr 2023 um 12 Prozent. Für die AMD-Aktie geht es um weitere 0,9 Prozent nach unten, nachdem sie am Freitag um knapp 14 Prozent eingebrochen war. Der Chip-Sektor im S&P-500 büßt weitere 3,2 Prozent ein, nachdem er am Freitag mit einem Minus von 5,9 Prozent Tagesverlierer gewesen war. Die Tesla-Aktie dreht 0,9 Prozent ins Plus. Der Elektroautohersteller hat im September in China mehr als 83.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Das ist ein Rekord. Für Merck & Co geht es 2,7 Prozent aufwärts. Der US-Pharmakonzern hat mit seinem Wirkstoffkandidaten Sotatercept einen klinischen Studienerfolg bei der Behandlung einer Blutgefäßerkrankung erzielt. Die Wettbewerberpapiere von Ford (-7,4%) und General Motors (-5,8%) stürzen nach Abstufungen der Aktien auf "Verkaufen" bzw. "Neutral" durch die UBS ab. Die Analysten sprechen von einer möglichen Erosion der Fahrzeugnachfrage und einem Verlust der Preissetzungsmacht.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

UNeinheitlich - Nach dem kräftigen Rücksetzer zum Wochenschluss haben die europäischen Aktienmärkte am Montag mit einer uneinheitlichen Tendenz geschlossen. Der DAX gab zwischenzeitliche deutlichere Gewinne wieder ab und schloss kaum verändert. Für den Euro-Stoxx-50 ging es dagegen leicht nach unten. Teilnehmer verwiesen auf die erneut schwache Tendenz an der Wall Street. Auf die Stimmung drückten auch schwache Konjunkturdaten aus China, dort ist der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Servicebereich im September stark gefallen und unter die Expansionsmarke von 50 gerutscht. Der Bund-Future kam am Nachmittag ebenfalls unter Druck, die Zinsen sprangen nach oben. Hier belastete nach Aussage aus dem Handel, dass Deutschland darüber nachdenke den Plan zu unterstützen, gemeinsame EU-Schulden zur Bewältigung der Energiekrise aufzulegen. Am Markt herrscht derzeit weiter die Sorge vor erneuten deutlichen Zinsschritten vor, um die Inflation in den Griff zu bekommen, was zu einer globalen Rezession führen könnte. An der Börse wurden die Maßnahmen zur Gaspreisbremse in Deutschland vor allem positiv für die energieintensiven Unternehmen aus der Chemie- und Stahlbranche gesehen. Bei den Aktien von Covestro (+8,2%), BASF (+6,1%), Lanxess (+5,1%) und Thyssenkrupp (+4,1%) ging es deutlich nach oben. Der europäische Chemie-Sektor war mit einem Plus von 1,7 Prozent Tagesgewinner. Auf positive Resonanz traf auch, dass die Deutsche Post (+4,7%) nach einem gutem dritten Quartal die Prognose für 2022 anheben will. Fresenius Medical Care (FMC) verloren 3,0 Prozent nach einer Abstufung auf "Hold" von "Buy" durch Jefferies. Für die Mutter Fresenius (-2,3%) haben die Analysten das Kursziel gesenkt, hier lautete die Einstufung weiter "Hold". Vantage Towers gewannen 3,5 Prozent. Einem Bericht zufolge sollen American Tower und die spanische Cellnex (+2,5%) laut Kreisen über eine Beteiligung an Vodafones (+1,0%) Funkturmtochter nachdenken, also einen Einstieg in das Bieterverfahren erwägen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:37 Fr, 18:24 % YTD EUR/USD 0,9699 -0,4% 0,9724 0,9768 -14,7% EUR/JPY 141,32 -0,2% 141,34 141,85 +8,0% EUR/CHF 0,9701 +0,2% 0,9671 1,0072 -6,5% EUR/GBP 0,8785 +0,1% 0,8780 0,8788 +4,6% USD/JPY 145,70 +0,2% 145,35 145,22 +26,6% GBP/USD 1,1040 -0,5% 1,1075 1,1114 -18,4% USD/CNH (Offshore) 7,1594 +0,5% 7,1232 7,1244 +12,7% Bitcoin BTC/USD 19.240,68 -1,2% 19.401,18 19.434,16 -58,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar baut seine Gewinne vom Freitag aus. Der Dollar-Index legt um 0,4 Prozent zu. Doch hätten sich die Gewinne nach dem US-Arbeitsmarktbericht in Grenzen gehalten, heißt es von der Commerzbank. Einerseits dürfte das daran gelegen haben, dass die Daten noch innerhalb der Erwartungsspanne lagen. Andererseits habe der Dollar in den Tagen zuvor im Zuge falkenhafter Äußerungen zahlreicher Fed-Mitglieder bereits deutlich zugelegt.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Abgaben - Teilnehmer verwiesen auf die schwachen Vorgaben der Wall Street. Gut ausgefallene Arbeitsmarktdaten trotz der unvermindert straffen Geldpolitik hatten in den USA die Spekulation auf noch weiter und länger steigende Leitzinsen befeuert. Zudem hatte der Präsident der Fed von New York, John Williams, bekräftigt, dass weitere Zinserhöhungen notwendig sein werden, um die Inflation zurückzubringen. Gespannt warten die Teilnehmer in diesem Umfeld nun auf die US-Verbraucherpreise im späteren Wochenverlauf. Schanghai (-1,7%) handelte nach den Nationaltagsfeierlichkeiten erstmals seit einer Woche wieder. Hier hielten sich die Verluste zunächst noch in Grenzen, weil es teils auch positiven Nachholbedarf aus der Vorwoche gab, doch im späteren Verlauf ging es auch hier deutlicher nach unten. Im Blick standen laut Händlern die wieder zunehmende Covid-Gefahr und der bevorstehende Parteikongress, auf dem Präsident Xi Jiping für eine dritte Amtszeit gewählt werden soll und von dem diverse börsenrelevante Beschlüsse kommen könnte. Am australischen Markt ging es um 1,4 Prozent nach unten. Auch hier dominierten Inflations- und Zinssorgen. Alle Sekoren schlossen im Minus.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

DEUTSCHE POST

wird ihre Gewinnprognose für das Gesamtjahr mit den endgültigen Zahlen für das dritte Quartal Anfang November anheben, nachdem sie im Quartal mehr als prognostiziert verdient hat. Der Konzern profitierte dabei laut Mitteilung von der Erholung der "vom Onlinehandel bestimmten Sendungsmengen im B2C-Geschäft".

ENBW

