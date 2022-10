Gleich eine ganze Reihe Long-Spekulanten dürfte heute ihre Positionen bei Nel geschlossen haben. Zeitweise fiel der Kurs des norwegischen Wasserstoff-Unternehmens an der Börse in Oslo auf 10,74 Kronen - und damit auf den tiefsten Stand seit Ende Februar. Für leidensfähige Anleger gab es immerhin einen Lichtblick.Nach fast sieben Prozent Verlust am Vormittag und einer damit verbundenen Abwärtsbewegung, kam es anschließend zu einer fast ebenso starken Gegenbewegung. Das könnte eher auf eine Leerverkäufer-Attacke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...