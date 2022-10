Schönhausen/Barleben/Berlin (ots) -Neben den bereits im Bau befindlichen Förderprojekten bei den kommunalen FTTH-Netzen baut DNS:NET weiterhin gezielt weitere Gebiete in Sachsen-Anhalt eigenwirtschaftlich aus. So wurde auch der lückenlose Glasfaserausbau in der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land in der Altmark/Elbe-Havel-Land am 10. Oktober 2022 in Schönhausen durch eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde und der DNS:NET gesichert. Die DNS:NET ist Technologiepartner für das Altmarknetz und unterstützt dabei die Lückenschließung und Nachverdichtung in Verbandsgemeinden und Städten durch den privatwirtschaftlichen Glasfaserausbau.Von der Kooperationsvereinbarung profitieren somit die sechs Mitgliedsgemeinden Kamern, Klietz, die Stadt Sandau (Elbe), Schollene, Schönhausen (Elbe) und Wust-Fischbeck. Bei der Unterzeichnung im Schönhausener Rathaus stellte Verbandsgemeindebürgermeisterin Steffi Friedebold fest: "Ich freue mich sehr, dass die Bürgermeister der sechs Mitgliedsgemeinden heute dabei sein können, um gemeinsam die Infrastruktur der Zukunft in Elbe-Havel-Land zu gestalten. Vielen Dank an die DNS:NET, die unserer touristisch reizvollen Region die Flächendeckung beim Glasfaserausbau zusagt und zügig umsetzen wird."Erst Mitte September hatte es eine abschließende Diskussionsrunde mit allen Bürgermeistern, der Verbandsgemeindebürgermeisterin, dem Bauamt und der Verwaltung gegeben. Dort wurde verabredet eine gemeinsame Kooperationsvereinbarung mit allen Gemeinden abzuschließen. Unterzeichnet haben auch der Bürgermeister der Gemeinde Kamern, Arno Brandt, der Bürgermeister der Gemeinde Klietz - Jens Meiering, die Bürgermeisterin der Stadt Sandau - Claudia Lange, der Bürgermeister der Gemeinde Schollene - Jörg Wartke, der Bürgermeister der Gemeinde Schönhausen (Elbe) - Jürgen Mund und der stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Wust-Fischbeck - Jörg Hellmuth.Hardy Heine, Repräsentant der DNS:NET und Marion Kuster, Leitung FTTH-Marketing, stellten beim Termin fest, dass die Haushalte, die nicht im geförderten Ausbau berücksichtigt worden konnten, den Gratisanschluss bekommen. Nun haben alle Haushalte die Chance auf Glasfaser und das nicht nur im Fördergebiet. Hardy Heine: "Gerade für Ortschaften mit Einwohnerzahlen unter 50 Haushalten ist der kommende Eigenausbau eine Riesenchance, da dies im Markt üblicherweise als nicht wirtschaftlich betrachtet wird. Wir lassen den ländlichen Raum nicht im Stich und unterstützen die Verbandsgemeinde gezielt mit echter Glasfaser bis ins Haus."Für die knapp über 1.000 bisher nicht geförderten Haushalte in der Verbandsgemeinde wird die DNS:NET Datenraten von bis zu 500 MBit/s bereitstellen.Zur RegionDie Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land liegt mit ihren 6 Mitgliedsgemeinden und über 8.000 Einwohnern in der Altmark in Sachsen-Anhalt und erstreckt sich auf einer Fläche von etwa 360 km². Die Region ist geprägt von Landwirtschaft, Handwerk, Handel und Gewerbe. In unmittelbarer Nähe der Verbandsgemeinde liegen die geschichtsträchtigen Städte Tangermünde, Havelberg, Stendal und Rathenow. Zur Infrastruktur zählen sieben Kindertagesstätten, drei Grundschulen und Einrichtungen zur Seniorenbetreuung. Infos unter www.elbe-havel-land.deÜber die DNS:NETDie DNS:NET Internet Service ist Spezialist für den Breitbandausbau und Erschließung bislang unterversorgter Regionen mit Glasfaser. Das Berlin/Brandenburger Telekommunikationsunternehmen wurde 1998 gegründet und gehört zu den Full-Service Netzbetreibern in Deutschland mit Sitz in Berlin, Kundencentern in Brandenburg und Niederlassung in Sachsen-Anhalt. In Brandenburg ist die DNS:NET der größte alternative Breitbandversorger. Das Dienstleistungsportfolio der DNS:NET bildet das gesamte Spektrum von Rechenzentrumsdienstleistungen und IP-basierten Services für Geschäftskunden, Full-Service-Lösungen für die Immobilienwirtschaft sowie Highspeed Internet (Telefonie, Internet- und TV-Anschlüsse) für Privatkunden ab. DNS:NET betreibt eigene Glasfaserringe und -netze sowie Hochsicherheitsrechenzentren und investiert seit 2007 gezielt und in hohem Maße eigenwirtschaftlich in den Infrastrukturausbau in unterversorgten Regionen, zahlreichen Städten und im ländlichen Raum. In Sachsen-Anhalt ist die DNS:NET Partner und Netzbetreiber für die kommunalen Netze im Landkreis Börde und in der Altmark. Infos zum Unternehmen unter www.dns-net.dePressekontakt:Ltg. Corporate Communications, Tel. 49-30 667 65 -128, Mail:presse@dns-net.deOriginal-Content von: DNS:NET Internet Service GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40522/5341210