Umfrage unter führenden Banken zeigt Ansätze auf, um den kontobasierten Zahlungsverkehr von einer Kostenstelle in eine Ertragsquelle zu verwandeln

Laut unabhängigen Untersuchungen, die Celent im Auftrag von Icon Solutions durchgeführt hat, verlagert sich die Zahlungsverkehrsabwicklung als Reaktion auf den wirtschaftlichen Druck und die sich ändernden Regelungen und regulatorischen Anforderungen von einer Handelsware zu einem Geschäft, das den Banken attraktive neue Wertschöpfungsmöglichkeiten eröffnet.

Die heute auf der Sibos vorgestellte Umfrage ergab, dass das derzeitige Modell der Zahlungsverarbeitung für "Account-to-Account"-Zahlungen (A2A) nicht tragfähig ist. Für 86 der Tier-1-Banken erweist es sich als schwierig, die Margen im Zahlungsverkehr aufrechtzuerhalten im Jahr 2021 waren es noch 59 %. Als Reaktion darauf wenden sich die Banken zunehmend an Anbieter und Dritte für die Zahlungsabwicklung, um sich selbst auf andere strategische Prioritäten zu konzentrieren. Dem Bericht zufolge arbeiten 57 der Tier-2- und Tier-3-Banken derzeit mit externen Anbietern zusammen, um interne Ressourcen für Initiativen zur Förderung der Geschäftsinnovation abstellen zu können.

Diese Marktdynamik bietet den Banken eine beträchtliche Chance für die Einführung von "Payments Processing as a Business"-Strategien (PPaaB). Obwohl viele Banken bereits Zahlungsverkehrs- und Bankdienstleistungen für andere Banken im Rahmen bestehender Korrespondenzbankmodelle anbieten, besteht ein erhebliches Potenzial, diese Möglichkeiten weiter auszubauen. Die Daten zeigen, dass 22 der Tier-2- und Tier-3-Banken zum jetzigen Zeitpunkt eine andere Bank als strategischen Partner für die gesamte Abwicklung des Zahlungsverkehrs in Betracht ziehen würden. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass 87 der Tier-1-Banken die Ausgliederung des Zahlungsverkehrs als separaten Geschäftsbereich aktiv in Erwägung gezogen haben.

"Der Zahlungsverarbeitungssektor ist äußerst dynamisch, doch jede Bank, die in diesen Bereich einsteigen möchte, hat das Potenzial, die Wertschöpfung des Marktes zu steigern", kommentiert Kieran Hines, Principal Analyst bei Celent. "Als regulierte Unternehmen sind die Banken in einer einzigartigen Position, um anderen Banken quasi einen End-to-End-Service anzubieten, der möglicherweise auch Dienstleistungen in den Bereichen Compliance, Kundenbetreuung, Liquidität und Abwicklung umfasst. Dies wäre ein überzeugendes Angebot für mittelgroße Banken und stellt eine klare Chance für größere Institute dar, ihre Einnahmen zu steigern, den Umfang der Verarbeitung zu erhöhen und das Tempo ihrer eigenen Pläne zur Modernisierung der Zahlungssysteme zu beschleunigen."

Obwohl es wichtig ist, den Druck auf die Gewinnmargen zu verringern, ergab die Umfrage auch, dass die PPaaB-Strategien darüber hinausgehen und sich auf die Unterstützung der Bereitstellung von Mehrwertdiensten konzentrieren müssen, die den Kunden innovative Angebote liefern. Banken, die versuchen, diesen Markt zu erschließen, müssen in neue Kompetenzen investieren und die Denkweise eines Anbieters oder eines Fintech-Unternehmens in Bezug auf die Bereitstellung und Verbesserung von Dienstleistungen übernehmen.

Toine van Beusekom, Strategy Director von Icon, erklärt dazu: "Neue Anforderungen schaffen neue Möglichkeiten der Wertschöpfung. So führt die Regulierung des offenen Bankwesens dazu, dass immer häufiger A2A-Zahlungen als billigere und schnellere Alternative zu kartenbasierten Zahlungen verwendet werden. Mit dem zunehmenden Wettbewerb um A2A-Zahlungen geraten die Banken jedoch unter den Druck von Fintech-Unternehmen und Big Tech. Dies bietet den Banken die Chance, ihre einzigartigen technologischen und regulatorischen Vorteile zu nutzen, um Mehrwertdienste wie Kredite, Streitbeilegung und Versicherungen anzubieten, die erforderlich sind, damit A2A-Zahlungen wirklich mit Kartenprodukten mithalten können und nicht an neue Marktteilnehmer verloren gehen."

Der Bericht stellt fest, dass die Banken selbst eine Umstellung des Zahlungsverkehrs vornehmen müssen, um von der Umstellung der Zahlungsabwicklung zu profitieren. Um erfolgreich zu sein, müssen die Banken modernisieren und einen cloudbasierten, elastischen und konnektivitätsorientierten Ansatz verfolgen. Investitionen in Qualifikationen und neue Kompetenzen sind ebenfalls von entscheidender Bedeutung.

Beusekom ergänzt: "Es ist nicht einfach, ein wettbewerbsfähiges PPaaB-Angebot auf den Markt zu bringen und den Zahlungsverkehr als Profitcenter zu betreiben. Dies erfordert eine klare Strategie, die auf Nachhaltigkeit, Resilienz und Unabhängigkeit aufbaut und von Technologielösungen untermauert wird, die den Banken die Kontrolle zurückgeben und es ihnen ermöglichen, ihr Angebot in ihrem eigenen Tempo zu erweitern, um neuen Anforderungen gerecht zu werden. Und für Banken, die sich auf dem Weg zur Auswahl eines PPaaB-Anbieters befinden, ist es unerlässlich, die Nachfrageseite effektiv zu planen und vorzubereiten, um einen reibungslosen Prozess zur Anbieterauswahl zu gewährleisten."

Icon wird auf der Sibos ausführlicher über Strategien zur Zahlungsabwicklung sprechen. Besuchen Sie das Team bei Dis36, um zu erfahren, wie das Fachwissen, die Lösungen und die Erfahrung von Icon Banken bei der Definition und Umsetzung eines "Gewächshaus-Ansatzes" für die Zahlungsabwicklung unterstützen können, um eine nachhaltige Kontrolle zu gewährleisten.

Zum Download des vollständigen Berichts "The Payments Processing Opportunity for Banks: Moving Account-Based Payments From Cost Centre to Revenue Stream" klicken Sie hier.

