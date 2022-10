ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für UPS von 236 auf 198 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die erhebliche Enttäuschung über die Gewinnentwicklung des Wettbewerbers Fedex habe die Risiken von Seiten der Gesamtwirtschaft aufgezeigt, schrieb Analyst Ariel Rosa in einer am Montag vorliegenden Studie. Diejenigen Anleger, die nach einem Silberstreif am Horizont suchten, könnten wohl davon ausgehen, dass die USA diesbezüglich im Vergleich zu Asien und Europa etwas besser positioniert sei. Dies sei ein gutes Zeichen für die von ihm beobachteten Werte aus dem Transportsektor, die im Allgemeinen stärker in der nordamerikanischen Wirtschaft engagiert seien./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2022 / 20:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US9113121068

UPS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de