Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Während des chinesischen Nationalfeiertags erschien "Qi Xiaomo", die erste virtuelle 3D-Figur, die mit bloßen Auge zu sehen ist, im Stadtteil Hanyang der Stadt Wuhan. Sie wurde von Wuhan Windows Century Media Technology und Unilumin entwickelt.Unilumin wendete ein integriertes Fluidpartikelsystem und eine selbst entwickelte dynamische Erfassungstechnologie (das UAction-System) an, um den gesamten Prozess von der Charaktererstellung, Bildgebung, dem Storyboard-Design bis hin zur dreidimensionalen Produktion und der Rendering-Synthese abzuschließen, was den Auftritt von "Qi Xiaomo" zu einem fantastischen Erfolg machte. Diese Figur, benannt nach der kulturellen Konnotation des Wortes "Qiyu", ist die erste virtuelle menschliche 3D-Metaverse-Figur, die mit dem bloßen Auge zu sehen ist. Als Botschafterin für Marken und die lokale Kultur hat "Qi Xiaomo" großes Potenzial, die kommerzielle Entwicklung in der Region zu fördern.Als größtes 3D-Display für das bloße Auge in der zentralchinesischen Region hat sich "Die Augen der drei Städte" zu einem neuen Wahrzeichen im Geschäftsviertel entwickelt. Das Thema hat bereits enorme Beliebtheit auf Mikroblog-Webseiten und andernen Plattformen erlangt. Dutzende Blogger haben relevante Videos hochgeladen, die zehnmillionenfach angesehen wurden."Wir wollen einen sozialen, stilvollen und luxuriösen Ort im Viertel Hanyang schaffen." Der Vorsitzende der Wuhan Hanyang Investment and Development Group sagte, dass 3D-Displays für das bloße Auge (das kommerzielle LED-Display UfixII von Unilumin) dem traditionellen Geschäftsviertel ein Image der Hochtechnologie verleihen können.Angesichts der Beliebtheit des Metaverse ist die Bildproduktion und die Förderung des digitalen virtuellen Menschen heutzutage zu einem Trend der Branche geworden. Bis 2030 soll die Branche des digitalen Metaverse ein Marktvolumen von mehr als 270 Milliarden Yuan haben.Nach der Einführung einer liebenswerten Katze und des Mädchens "Qi Xiaomo" wird Unilumin die "digitale virtuelle menschliche Metaverse-Familie" durch die kontinuierliche Aktualisierung der Technologie des digitalen virtuellen Menschen weiter ausbauen. In Zukunft wird Unilumin weitere wundersame visuelle Effekte präsentieren und der Öffentlichkeit eine neuartige und intelligente Lebensweise bieten.Die im Jahr 2004 gegründete Unilumin Group Co., Ltd. wurde 2011 an der Börse von Shenzhen notiert. Unilumin hat Forschungs- und Entwicklungszentren in China, Japan und den Vereinigten Staaten eingerichtet und seine Vertriebs- und Servicenetzwerke auf mehr als 160 Länder auf der ganzen Welt ausgeweitet.