BERLIN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi will in der anstehenden Tarifrunde für den öffentlichen Dienst deutliche Verbesserungen für die Beschäftigten erreichen. "Angesichts der Inflationsentwicklung sind die Erwartungen der Beschäftigten im öffentlichen Dienst groß", sagte der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Insbesondere die Bezieherinnen und Bezieher eher niedriger oder mittlerer Einkommen leiden unter den steigenden Preisen", so der Verdi-Chef. "Bei der Forderungsfindung wird daher sicherlich auch ein Mindestbetrag eine wichtige Rolle spielen." An diesem Dienstag wollen die Tarifkommissionen von Verdi und des Beamtenbunds dbb ihre Forderungen beschließen. Die Tarifverhandlungen für mehr als zwei Millionen Beschäftigte des Kommunen und des Bundes sollen im Januar beginnen./bw/DP/zb