Mit einem besonderen Gewinnspiel startet Migo® Deutschland in die neue Birnensaison. Kunden, die in den Kalenderwochen 41-47 eine Migo® Birne kaufen, können ein ganz besonderes Outdoorwochenende gewinnen. Mit dieser Aktion will Migo® den Anfang der neuen Birnen Saison einläuten und die besonderen Produkt-Eigenschaften der Migo®-Birne kommunizieren. Foto ©...

Den vollständigen Artikel lesen ...