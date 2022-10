Mit mehr als 11 Jahren Erfahrung in Logistik, 250 aktiven Kunden, 245.000 transportierten Containern und Präsenz in mehr als fünf Ländern beginnt UCC eine neue Etappe in dem Mittelmeerraum, angesiedelt in Algeciras, Spanien. Das Unternehmen war auf der Fruit Attraction in Madrid dabei. Mit dieser neuen Büroeröffnung fügt UCC in weniger als einem Jahr zwei neue...

Den vollständigen Artikel lesen ...