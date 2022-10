Die teuren Rechnungen verringern die Lebensmitteleinkäufe der Italiener 2022 um 3,2 %, die jedoch gezwungen sind, wegen der Anstiege infolge der Energie- und Rohstoffkrise 4 % mehr auszugeben, während in Europa um eine Einigung für den Preisdeckel für Gas gerungen wird. Bildquelle: Shutterstock.com Mehr als jeder zweite Italiener (51 %) reduziert in der Tat den Einkauf in...

