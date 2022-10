Muss Airbus (erneut) das Jahresziel kassieren? Die Auslieferungen im September stiegen wieder, aber nicht genug. Arbeiten Qiagen und Bio-Rad an einer Fusion unter Gleichen? Gerüchte aus New York deuten auf einen Zusammenschluss hin. Die Verstaatlichung der VNG scheint abgewendet zu sein. Die Bundesregierung übernimmt die Mehrkosten aus einem wichtigen Gas-Liefervertrag.Nach den Feiertagen holen die asiatischen Benchmarks die hohen Verluste nach. Die Börsenplätze in Japan, Südkorea und vor allem Taiwan verzeichnen heute starke Verluste und holen damit die ...

