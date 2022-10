DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BAYER - Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer startet Finanzkreisen zufolge einen Verkaufsprozess für Infrastruktur sowie Ver- und Entsorgungsdienstleister an seinen wichtigsten deutschen Pharmastandorten. Der Leverkusener Konzern will so Kapital freisetzen, um im Pharmasegment in zukunftsträchtige Produkte zu investieren. Einige Hundert Millionen Euro könnten Bayer bei einem Deal zufließen, bei dem das Unternehmen etwa die Versorgung seiner Standorte mit Strom, Gas, Wärme und Wasser in externe Hände geben würde, wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Bayer hat bereits mit möglichen Bietern Kontakt aufgenommen. Dazu gehören vor allem Spezialfirmen, die an anderen Chemie- und Pharmaproduktionsparks Infrastrukturdienstleistungen erbringen, wie etwa Currenta, Infrareal, Getec und Remondis. Mit einem Deal wird allerdings erst nächstes Jahr gerechnet. Bayer lehnte eine Stellungnahme ab. (Handelsblatt)

DEUTSCHE BANK - Die Deutsche Bank baut den Standort Paris weiter aus. Als Folge des Brexits hat Deutschlands größtes Finanzinstitut im Sommer nun sogar damit begonnen, einige Mitarbeiter des Bereichs Credit Trading von London nach Paris umzusiedeln. "Während für viele andere Bereiche Frankfurt unsere natürliche Anlaufstelle ist, haben sich im Credit Trading die meisten unserer Wettbewerber für Paris als Standort entschieden", erklärt Frank Krings, der nicht nur Frankreich-Chef der Deutschen Bank, sondern bis auf die Bundesrepublik auch für Westeuropa zuständig ist, im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. (Börsen-Zeitung)

SIEMENS GAMESA - Siemens-Energy-CEO Christian Bruch macht die Restrukturierung der verlustreichen Windkrafttochter Siemens Gamesa stärker zur Chefsache. Bruch plane, nach der Komplettübernahme den Vorsitz des Verwaltungsrats zu übernehmen, erfuhr das Handelsblatt aus Unternehmenskreisen. Siemens Gamesa steckt seit Jahren in der Krise, der Chef des Unternehmens wurde mehrmals ausgewechselt. Zuletzt kündigte der aktuelle Siemens-Gamesa-CEO Jochen Eickholt den Abbau von nochmals 2.900 Arbeitsplätzen an. Nach Informationen des Handelsblatts aus Branchenkreisen will Siemens Energy zudem stärker Synergien bei der Tochter nutzen. So wird geprüft, Offshore- und Onshore-Windräder in den selben Fabriken zu fertigen und stärker gemeinsame Module einzusetzen. (Handelsblatt)

SPARKASSEN - Bei den Sparkassen geht der Boom in der privaten Baufinanzierung abrupt zu Ende. "Die Nachfrage ist von einem Tag auf den anderen eingebrochen, viele Projekte im Planungsstadium werden storniert", sagte Sparkassenpräsident Helmut Schleweis dem Handelsblatt. Dies sei unter anderem auf die Verunsicherung durch die diversen Krisen und die steigenden Materialkosten zurückzuführen. Im ersten Halbjahr 2022 sei die Nachfrage nach Immobilienkrediten noch hoch gewesen. "Das lag jedoch auch daran, dass viele Projekte planerisch und finanziell schon auf dem Weg waren", sagte Schleweis. "In den vergangenen Wochen hat sich das Bild schlagartig verändert." (Handelsblatt)

GORILLAS - Die von vielen Experten erwartete Konsolidierung bei den Expresslieferdiensten nimmt Form an. Der Pionier der Branche in Europa, das türkische Unternehmen Getir, sei in "fortgeschrittenen Verhandlungen" über eine Übernahme des Berliner Konkurrenten Gorillas, erfuhr das Handelsblatt am Montag von mehreren mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Die Eigentümer von Gorillas würden teilweise in Getir-Aktien und zum Teil in bar bezahlt werden. Eine endgültige Entscheidung sei noch im Herbst zu erwarten. Der Kauf wäre den Insidern zufolge für Gorillas mit einer deutlichen Abwertung verbunden. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuerst über die Gespräche berichtet. (Handelsblatt)

OMV - Der österreichische Energiekonzern OMV sieht Österreich auf gutem Weg, von russischem Gas unabhängig zu werden. Sein Unternehmen habe "neue Pipelinekapazitäten etwa aus Deutschland oder Italien besorgt", sagte der Vorstandsvorsitzende Alfred Stern der Zeitung Welt. "Damit können wir den Gasausfall aus dem Osten substituieren." Bestehende Pipelines nach Deutschland und Italien würden nun genutzt, "um den Gasstrom in die andere Richtung zu leiten, nämlich von Westen nach Osten", so Stern weiter. "Die Nachrüstung vieler Pipelines, die diesen sogenannten Reverse-Flow ermöglicht, geschah bereits mit der Liberalisierung des Gasmarktes. Davon profitieren wir nun doppelt." Zudem produziere OMV in Norwegen selbst Gas. "Statt dieses Gas wie früher zu verkaufen, nutzen wir es nun selbst. Auch mit Italien haben wir zusätzliche Verträge für Lieferungen nach Österreich abgeschlossen." (Welt)

START-UPS - Auch Start-ups in Hessen bekommen aktuell Zurückhaltung von Investoren zu spüren. Dies betreffe Unternehmen "durch die Bank", sagte Sebastian Schäfer, Geschäftsführer des Gründerzentrums Techquartier. Auch Alexander Hirschfeld vom Bundesverband Deutsche Startups hält fest: "Wir sehen, dass auch beim Start-up-Geschäftsklima der Trend nach unten geht. Vor allem beim Blick in die Zukunft." Die Zurückhaltung von Investoren mache sich insbesondere bei größeren Finanzierungsrunden bemerkbar, wenngleich Gesellschaften mit soliden Geschäftsmodellen weiterhin gute Chancen hätten, an Geld zu kommen. (Börsen-Zeitung).

