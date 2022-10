DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

CUM-CUM-GESCHÄFTE - Die Bürgerbewegung Finanzwende hat bei der EU-Kommission eine Beschwerde wegen angeblicher Nachlässigkeit bei der Verfolgung von illegalen Steuergeschäften eingereicht. Finanzwende wirft dem deutschen Staat vor, Finanzinstitute zu begünstigen. Die Behörden würden Banken schonen, die sich an so genannten Cum-Cum-Geschäften beteiligten und sich damit zu Unrecht Kapitalertragsteuern erstatten ließen. Der lateinische Begriff Cum-Cum steht für den Handel von Aktien mit Dividendenanspruch. Das Gesetz sieht vor, dass nur deutsche Aktienbesitzer Steuervorteile aus der Zahlung von Kapitalertragsteuer genießen sollen. (Handelsblatt)

ELEKTROINDUSTRIE - Die Elektroindustrie in Deutschland stemmt sich gegen den Rezessionstrend. Im August stieg das Produktionsvolumen der Branche um 9,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, meldet der Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI). Hatte der Verband nach zuvor kontinuierlich rückläufigen Zahlen zuletzt noch eine Senkung der Jahresprognose erwogen, bestätigt Chefvolkswirt Andreas Gontermann nun gegenüber der Zeitung Welt für 2022 die Vorhersage von plus 4 Prozent. (Welt)

GASPREISBREMSE - Angesichts steigender Energiepreise kritisiert Österreichs Kanzler Karl Nehammer nationale Alleingänge bei der sogenannten Gaspreisbremse. "Aber diese Gaspreisbremse kann nur europäisch organisiert sein. Nationale Alleingänge verbieten sich, auch weil das die Wettbewerbsfähigkeit im Binnenmarkt verzehren kann", sagte Nehammer der Zeitung Welt. Zudem bestünde die Gefahr, "dass der Strom, der infolge einer nationalen Gaspreisbremse günstiger zu haben ist, an den Börsen sofort so gehandelt wird, dass er auch in andere Länder abfließt". (Welt)

ZAHLUNGSMORAL - Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform warnt: Insbesondere die steigenden Energiekosten sorgen dafür, dass Unternehmen ihre Rechnungen verspätet oder gar nicht zahlen. "Das Ausfallrisiko bei Unternehmen steigt derzeit fast wöchentlich", sagte der Leiter der Wirtschaftsforschung, Patrik-Ludwig Hantzsch, der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ). Zuletzt waren bundesweit mehr als 2,1 Millionen Rechnungen überfällig beglichen worden, und rund 280.000 Unternehmen zahlten deutlich verspätet, wie die Zahlen der Wirtschaftsauskunftei zeigen. "Dabei ist es egal, ob Kleinunternehmen, Mittelständler oder Großkonzerne, Unternehmen aller Größenklassen lassen ihre Kreditgeber zurzeit länger und über das gesetzte Zahlungsziel hinaus auf den Geldeingang warten", so Hantzsch. (NOZ)

