DJ Sorge um Verwundbarkeit der kritischen Infrastruktur Europas steigt

Von Georgi Kantchev

BERLIN (Dow Jones)--Auf der dänischen Ostseeinsel Bornholm ist am Montag flächendeckend der Strom ausgefallen und in diesem Zusammenhang wird der Ruf nach verstärkten Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der kritischen europäischen Infrastruktur lauter. Die Behörden von Bornholm erklärten, sie hätten ein lokales Kraftwerk in Betrieb genommen, um Notstrom für die Insel zu erzeugen. Der Black-out führte in Teilen der Insel auch zu Ausfällen bei Internet- und Fernsehverbindungen. Innerhalb weniger Stunden war die Stromversorgung für die meisten Verbraucher nach Angaben des örtlichen Stromversorgers Trefor auf der Insel wiederhergestellt. Die Ursache für den Ausfall sei eine "schwere Beschädigung des Kabelnetzes" gewesen, hieß es. Der dänische Übertragungsnetzbetreiber Energinet verwies auf ein Problem im Hochspannungsnetz.

Der Stromausfall auf Bornholm ereignete sich kurz nachdem am Wochenende eine ausgeklügelte Sabotageaktion den Zugverkehr der Deutschen Bahn in Norddeutschland zum Erliegen gebracht hatte und Tage, nachdem starke Unterwasserexplosionen in der Nähe von Bornholm die Nord-Stream-Gaspipelines, die Russland mit Europa verbinden, beschädigten. Die Behörden haben noch nicht herausgefunden, wer oder was die Vorfälle verursacht hat, aber sie haben die Aufmerksamkeit auf die Verwundbarkeit der kritischen Infrastruktur Europas gelenkt, einschließlich der Energie-, Strom- und Kommunikationsverbindungen inmitten des sich zuspitzenden Wirtschaftskonflikts mit Russland.

Politiker in Deutschland forderten am Wochenende erhöhte Sicherheitsvorkehrungen, nachdem Verkehrsminister Volker Wissing erklärt hatte, die Störungen bei der Deutschen Bahn gingen auf eine "vorsätzlichen Handlung" zurück. Wichtige Kabel wurden an zwei verschiedenen Orten durchtrennt, wodurch die Kommunikation mit den Zügen unterbrochen wurde und Tausende von Fahrgästen zu Beginn des Wochenendes in den Bundesländern Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein festsaßen. Die deutschen Behörden bezeichneten die Angriffe als besonders raffiniert, da sie Hunderte von Kilometern voneinander entfernt stattfanden und ein wichtiges Kommunikationssystem zwischen Betreibern und Zugführern sowie ein separates System, das normalerweise als Backup verwendet wird, angriffen. Sie haben keine Informationen über mögliche Täter oder Motive veröffentlicht und führen die Ermittlungen fort, unter anderem ist auch der Staatsschutz involviert.

"Es müssen erhebliche Investitionen in den Schutz kritischer Infrastrukturen getätigt werden, zu denen unter anderem die Energieversorgung, die Telekommunikation oder der Verkehr gehören", sagte Omid Nouripour, Co-Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen. Die NATO sowie andere westliche Behörden haben die Explosionen an der Nord-Stream-Pipeline als Sabotageakt bezeichnet und gehen davon aus, dass größere Mengen Sprengstoff dafür nötig gewesen sind. Einige Politiker vermuten einen staatlichen Akteur hinter dem Akt und zeigen mit dem Finger auf Russland. Der Kreml hat jegliche Beteiligung bestritten und eine Untersuchung gefordert.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJM/cbr/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 11, 2022 01:20 ET (05:20 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.