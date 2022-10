Ausschlaggebend für die Kursschwäche des Euro bleibt ein starker US-Dollar, der am Morgen im Handel mit allen anderen wichtigen Währungen zulegen konnte.Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Dienstag erneut gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9683 US-Dollar gehandelt, nachdem sie sich am Vorabend knapp über 0,97 Dollar gehalten hatte. Der US-Dollar hält auch gegenüber dem Franken sein zuletzt wieder gestiegenes Niveau gut. Er pendelt weiterhin um die Parität zum Franken. Derzeit liegt er mit 1,0011 wieder leicht darüber...

