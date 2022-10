Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat einen bewegten Handelstag hinter sich. Der Start war schwach, dann drehte der DAX zeitweise deutlich ins Plus und lag in der Spitze über 12.400 Zählern. Am Ende gab er seine Gewinne aber wieder ab und schloss auf Vortagesniveau. Marktidee: E.ON Die Aktie von E.ON hatte im Februar ein Sieben-Jahres-Hoch markiert. Im Anschluss etablierte das Papier allerdings einen Abwärtstrend. Eine kurzzeitige Erholungsrallye ist bereits wieder zu Ende. Aktuell befindet sich der Kurs an einer zentralen Unterstützungszone. Aus technischer Sicht gibt es Hoffnung auf eine neue Erholungsbewegung. Damit sich das kurzfristige Chartbild deutlicher aufhellt, muss die Aktie aber erst über eine bestimmte Marke steigen. Jetzt zum Börsenspiel Trader 2022 anmelden: https://tinyurl.com/2p9yhzr7 ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt ihr das aktuelle Magazin von DER AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1