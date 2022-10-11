BARCLAYS STARTET GLENVEAGH PROPERTIES MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 1,20 EURBARCLAYS SENKT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY AUF 17 (23) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS STARTET NEXITY MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 25 EURBARCLAYS HEBT ZIEL FÜR PROSUS AUF 85,20 (80) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR VALEO AUF 22 (24) EUR - 'BUY' CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR BROCKHAUS TECHNOLOGIES AUF 22 (28) EUR - 'BUY'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 760 (720) PENCE - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 5800 (5600) PENCE - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR UBS AUF 22 (22,50) CHF - 'OUTPERFORM'DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 380 (400) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 59 (61) EUR - 'NEUTRAL' GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 4,70 (5,80) CHF - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
ADIDAS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de