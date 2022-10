In einem offenen Brief fordern 13 CEOs führender europäischer Solar-Unternehmen die Europäische Kommission auf, mutige Maßnahmen zu ergreifen, um die Investitionen in die industrielle Basis der Photovoltaik in Europa anzukurbeln und so die Ambitionen der Kommission in Bezug auf die Implementierung der Solarenergie und die Energiesicherheit zu stärken.

Die Unterzeichner verweisen auf die weltweiten Entwicklungen bei den Förderprogrammen für die PV-Fertigung in den USA und Indien und fordern die führenden Unternehmen der EU auf, auf der Führungsrolle des Kontinents bei der Solarenergieforschung aufzubauen.

Der Brief hebt einen kürzlich erschienenen Sonderbericht der Internationalen Energieagentur (IEA) über PV-Solarketten hervor und gibt zu bedenken, dass sich die Lieferketten auf eine einzige Region konzentrieren.

Insbesondere fordern die Unterzeichner zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen für die kurzfristige Replizierung des Erfolgs des EU Chips Act und die Förderung der Solar-PV-Produktion in den Nationalen Plänen zur Resilienz und Wiederherstellung.

Vor dem Hintergrund der kritischen Ziele der EU für die Implementierung der Solarenergie und die Sicherheit der Energieversorgung haben gestern 12 CEOs führender PV-Hersteller und der CEO von SolarPower Europe in einem Schreiben an die Europäische Kommission dringende Maßnahmen zur Unterstützung der Neuentwicklung der europäischen Solarfertigung gefordert.

Der Brief begrüßt die jüngste REPowerEU- und EU-Solarstrategie und verweist auf internationale Maßnahmen, die den globalen Wettbewerb um PV-Wertschöpfungsketten außerhalb Europas beschleunigen. Der US Inflation Reduction Act (IRA), der Vorteile für Betriebs- (OpEx) und Investitionsausgaben vorsieht, stößt bei den Investoren auf Resonanz, während in Indien ein innovatives Auktionsdesign der Branche ähnliche Klarheit zur Verfügung stellt. Die Unterzeichner heben den jüngsten IEA-Sonderbericht über Lieferketten hervor, in dem sie ihre Besorgnis über die vorherrschende Konzentration von Lieferketten in einer einzigen Region sammeln.

Um Europas wettbewerbsfähige Teilnahme an einer global diversifizierten solaren Versorgungskette zu ermöglichen, und in Anlehnung an die Rede von Präsidentin von der Leyen zur Lage der Union im letzten Monat, fordern die Unterzeichner die Kommission auf, den Erfolg des EU Chips Act für die kritische Solar-PV-Technologie zu replizieren und die solare PV-Produktion in den nationalen Resilienz- und Wiederherstellungsplänen zu fördern. Dies bedeutet eine beschleunigte finanzielle Unterstützung für groß angelegte Fertigungsprojekte und eine wettbewerbsfähige OpEx-Unterstützung, insbesondere für die energieintensive Polysilizium- und Ingot/Wafer-Produktion.

Unterzeichner des Briefes:

Matthias Taft, Chief Executive Officer, BayWa r.e.

Salvatore Bernabei, Chief Executive Officer, Enel Green Power

Mark Widmar, Chief Executive Officer, FirstSolar

Elisabeth Strauss-Engelbrechtsmüller, Chief Executive Officer, Fronius

Joachim Goldbeck, Chief Executive Officer, Goldbeck Solar

Udo Möhrstedt, Chief Executive Officer, IBC SOLAR

Xabier Viteri, General Manager, Renewable Energy Business Iberdrola Group

Dr. Gunter Erfurt, PMP, Chief Executive Officer, Meyer Burger

Gøran Bye, Chief Executive Officer, Norwegian Crystals

Dr.-Ing. Jürgen Reinert, Chief Executive Officer, SMA Solar Technology

Walburga Hemetsberger, Chief Executive Officer, SolarPower Europe

Dr. Armin Froitzheim, Chief Technology Officer und Managing Director, Solarwatt

Dr. Christian Hartel, Chief Executive Officer, Wacker Chemie AG

