Fujirebio Europe und Self-screen B.V. meldeten heute eine kommerzielle Zusammenarbeit bezüglich des Vertriebs des PreCursor-M+ methylierungsspezifischen Molekular-IVD-Assays von Self-screen B.V. Der Test ist für die qualitative Erkennung von erhöhten Methylierungswerten von gebärmutterhalskrebsspezifischen Biomarkern vorgesehen und kann als Triage-Folgetest bei HPV-positiven (humane Papillomviren) Frauen und Frauen mit ASCUS/LSIL-Zytologie-Ergebnissen verwendet werden. Er ergänzt das HPV-spezifische Molekulartestportfolio von Fujirebio.

Jedes Jahr sterben mehr als 340.000 Frauen in der ganzen Welt an Gebärmutterhalskrebs1, obwohl es sich dabei um eine vermeidbare Erkrankung handelt. Die globalen Bemühungen um die Eliminierung von Gebärmutterhalskrebs konzentrieren sich auf die Ausdehnung der Abdeckung von HPV-Impfung und eine verbesserte Krebsfrüherkennung. Im Rahmen der (primären HPV-) Vorsorgeprogramme ist es jedoch nicht möglich, in der Gruppe der Frauen mit positivem Testergebnis eine klare Unterscheidung zu treffen zwischen Frauen, bei denen ein persistierender und fortschreitender Gebärmutterhalskrebs vorliegt, und solchen, bei denen die Krankheit womöglich rückläufig ist. Der PreCursor-M+ methylierungsspecifische Molekular-Assay hat sich als sensitiver Folgetest erwiesen, der HPV-positive Frauen mit fortschreitendem Gebärmutterhalserkrankung erkennt, bei denen ein direkter Bedarf an einer Kolposkopie oder einem anderen Folgeverfahren besteht2,3

"Fujirebio hat eine lange Tradition im Bereich HPV-Testen vorzuweisen, und es war uns wichtig, unseren zahlreichen Kunden neue und ergänzende Testlösungen vorzulegen", sagt Christiaan De Wilde, CEO Fujirebio Europe "Der Methylierungstest von Self-screen, einem angesehenen Anbieter von praktischen und leistungsstarken HPV-Testlösungen, ist ein perfektes Beispiel dafür, wie man der Kundennachfrage mit marktführenden Lösungen und strategischen Partnerschaften nachkommen kann."

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Fujirebio beim Übergang zu weiterhin notwendigen wirksamen Innovationen. Unsere beiden Unternehmen blicken jeweils auf eine lange Geschichte in der HPV-Diagnostik zurück, und darum werden unsere gemeinsamen Ambitionen in diesem Bereich durch diese Partnerschaft gestärkt", so Michelle Meijer, Chief Commercial Officer bei Self-screen B.V. "Unser Methylierungstest kann die Triage verbessern, indem erheblich weniger unnötige Überweisungen an Gynäkologen erfolgen und weniger verzichtbare Behandlungen durchgeführt werden. Zudem ist der Test mit labor- und patientenfreundlichen Verfahren verbunden, beispielsweise selbst durchführbaren Probennahmen."

Der PreCursor-M+ Test ist validiert für Gewebeproben, die entweder vom Arzt oder von der Frau selbst (Self-Sampling) genommen werden. Das kann das Testverfahren erheblich optimieren und die Teilnahmezahlen an Vorsorge- und Folgeprogrammen steigern. Für weitere Informationen über die lokale Verfügbarkeit des Tests wenden Sie sich bitte an Fujirebio.

Über Self-screen B.V.

Self-screen B.V. blickt auf eine lange Tradition und Erfolgsgeschichte in der translationalen HPV-bezogenen Forschung, Assay-Entwicklung und -Vermarktung zurück. Derzeit liegt der Hauptfokus des Unternehmens auf Vorsorge im Bereich Gebärmutterhalskrebs, um eine vollumfängliche molekulare Früherkennung von Gebärmutterhalserkrankungen zu ermöglichen und Ärzten die Behandlung von Frauen mit hochgradiger zervikaler Intraepithel-Neoplasie (ZIN) mit zwei klinisch validierten IVD-Assays zu erleichtern, dem HPV-Risk-Assay und dem PreCursor-M+ Test, für Früherkennung bzw. Triage.

Self-screen konzentriert sich bei seiner FuE-Pipeline insbesondere auf die Erweiterung seiner Assays auf andere Probenarten, wie etwa selbst entnommene Gebärmutterhalsabstriche oder Urinproben, auf diversen Plattformen und für die Erkennung anderer Krebsarten.

Über Fujirebio

Fujirebio ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich hochwertiger In-vitro-Diagnostik (IVD) und verfügt über eine mehr als 50-jährige Erfahrung bei der Konzeption, Entwicklung, Produktion und weltweiten Vermarktung robuster IVD-Produkte.

Fujirebio hat eine langjährige Tradition der Entwicklung hochwertiger Routinetests und wirklich neuartiger Biomarker vorzuweisen. Seine IVD-Produktlinien umspannen den gesamten Bereich von spezialisierten manuell durchzuführenden und automatisierten Tests bis hin zu voll automatisierten klinischen Routine-Labortestlösungen für eine ganze Reihe von Erkrankungen.

Die globale Präsenz des Unternehmens umfasst Niederlassungen in den USA, Lateinamerika, Europa und Asien sowie ein umfangreiches internationales Vertriebsnetz.

Quellen:

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cervical-cancer Kremer WW, Steenbergen RDM, Heideman DAM, Kenter GG, Meijer CJLM. The use of host cell DNA methylation analysis in the detection and management of women with advanced cervical intraepithelial neoplasia: a review. BJOG 2021;128:504-514 Bonde J. et al. Int. J. Cancer. 2021;148:396-405. Methylation markers FAM19A4 and miR124-2 as triage strategy for primary human papillomavirus screen positive women: A large European multicenter study.

