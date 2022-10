Anlegern könnten durch die kommende Berichtssaison und anstehende FED-Sitzung einiges an Volatilität in ihren Depots erleben. Doch diese acht Dividendenaristokraten könnten gerade in den kommenden Monaten einen Blick wert sein. Von Johann Werther Es ist die Zeit für konservative Dividendenaktien Wir erleben aktuell Zeiten, in denen sich die globalen Probleme häufen. Ob steigende Zinsen, Inflation, zusammenbrechende Lieferketten oder die "große Unsicherheit", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...