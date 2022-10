Nach zuletzt wieder zwei sehr schwachen Tagen erregen die Aktien von Qiagen am Dienstag wieder positiv das Interesse der Anleger. Ein Bericht des AKTIONÄR-Medienpartners Wall Street Journal über Fusionsgespräche mit dem Labordienstleister Bio-Rad Laboratories ließ die Papiere zuletzt auf gut 45 Euro nach oben springen.In einer ersten Reaktion am Montagabend ging es sogar zeitweise bis auf 46,95 Euro nach oben. Laut dem Bericht laufen die Gespräche mit dem US-Unternehmen seit einiger Zeit. In den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...