DJ EUREX/Bund-Future tendiert weiter zur Schwäche

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Dienstag im Verlauf leichter. Er macht keine Anstalten, sich vom Abverkauf von Montagnachmittag zu erholen. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 36 Ticks auf 136,20 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 136,63 Prozent und das Tagestief bei 136,04 Prozent. Umgesetzt wurden gut 52.000 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 7 Ticks auf 118,93 Prozent.

In den Türmen der EZB wird man wohlwollend beobachten, dass die Renditedifferenz zwischen deutschen und italienischen Zehnjahresanleihen zusammengelaufen ist. Nachdem er sich am Vortag um rund 25 Basispunkte einengte, läuft er aktuell wieder 5 Basispunkte auseinander auf 240 Basispunkte. Das dürfte ein Niveau sein, bei dem die Zentralbanker in Frankfurt zuschauen.

Im Fokus steht im Tagesverlauf die Emission der Bundesanleihe mit einer Laufzeit von 30 Jahren. Die lange Laufzeit komme zu keinem günstigen Zeitpunkt, so die Commerzbank, von daher werde spannend, zu welchen Konditionen sie gepreist werde.

October 11, 2022

