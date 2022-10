EQS-Ad-hoc: SURTECO GROUP SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung

SURTECO GROUP SE: Anpassung der Prognose für 2022



11.10.2022 / 09:21 CET/CEST

Buttenwiesen, 11. Oktober 2022 - Die SURTECO GROUP SE weist in den Monaten Januar bis September 2022 nach vorläufigen Zahlen Umsatzerlöse von ca. 593 Mio. € und ein Ergebnis (EBIT) von etwa 41 Mio. € aus. Obwohl sich die Umsatzerlöse aufgrund der Weitergabe der stark gestiegenen Rohstoffpreise voraussichtlich im prognostizierten Rahmen bewegen, gab die Nachfrage im dritten Quartal mit überraschender Dynamik nach. Vor dem Hintergrund zunehmend schwieriger Rahmenbedingungen passt der Vorstand die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2022 an. Insbesondere eine voraussichtlich anhaltend schwache Nachfrage bei weiterhin hohen Rohstoffkosten sorgen dafür, dass das Ergebnisziel für 2022 von 55 Mio. € bis 65 Mio. € nicht mehr erreichbar sein wird. Dabei können bereits eingeleitete Gegenmaßnahmen wie die Inanspruchnahme von Kurzarbeit in den betroffenen Bereichen die Effekte aus der gesunkenen Nachfrage nicht mehr ausgleichen. Die Gesellschaft arbeitet im Rahmen der operationellen Exzellenz kontinuierlich daran, die internen Prozesse und Strukturen weiter zu optimieren und somit die Kostenposition nachhaltig zu verbessern. Insofern wird nun mit einem EBIT für das Geschäftsjahr 2022 zwischen 37 Mio. € und 42 Mio. € gerechnet. Die Gesellschaft veröffentlicht den 9-Monatsbericht am 26. Oktober 2022. Kontakt:

Martin Miller

Investor Relations

ir@surteco.com

