Berlin (ots) -PAIR Finance GmbH (PAIR Finance), die führende KI-basierte digitale Inkassoplattform, freut sich bekannt zu geben, dass Pollen Street heute eine Mehrheitsbeteiligung am Berliner Fintech-Unternehmen erworben hat.PAIR Finance ist eine wachstumsstarke, digitale Inkassoplattform, die eine einzigartige Inkassotechnologie basierend auf Künstlicher Intelligenz und Verhaltensforschung bietet. Ziel ist es, einen effizienteren Zahlungsprozess zu schaffen, bei dem neben der erhöhten Rückführungsquote und der langfristigen Kundenbindung für die Kund*innen ein positives Erlebnis im Vordergrund steht.Unter der Leitung von CEO Stephan Stricker, welcher das Unternehmen 2016 gegründet hat, ist PAIR Finance schnell auf mehr als 350 aktive Kund*innen in allen wichtigen Branchen gewachsen und hat seine internationalen Aktivitäten ausgebaut. Die Investition von Pollen Street wird PAIR Finance dabei unterstützen, seinen starken Wachstumskurs fortzusetzen, in neue Regionen zu expandieren und seinen Kundenstamm auszubauen.Stephan Stricker, Gründer und CEO, kommentierte die Ankündigung mit den Worten: "Wir sind stolz darauf, mit Pollen Street einen starken internationalen Private Equity Investor gewonnen zu haben. Während der jüngsten gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten sind wir eindrucksvoll gewachsen und haben uns als zuverlässiger Partner für Verbraucher*innen und für unsere Kund*innen positioniert. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein in der jungen Geschichte von PAIR Finance und zeigt das Vertrauen in unser Unternehmen und in unsere strategischen Pläne, die Inkassobranche in Europa nachhaltig zu verändern. Ich bin sehr glücklich und kann es kaum erwarten, die nächsten Schritte in unserer außergewöhnlichen Wachstumsgeschichte gemeinsam mit Pollen Street als starkem Partner zu gehen. Wir freuen uns darauf, eng mit Michael und dem Team zusammenzuarbeiten, um unser internationales Wachstum zu beschleunigen und unsere digitale Führung zu stärken."Michael England, Partner bei Pollen Street, sagte: "Wir freuen uns, Stephan und sein Team im Portfolio von Pollen Street begrüßen zu dürfen. PAIR Finance hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz mit hohem Wachstum und ein starkes Fundament als führender digitaler Erstanbieter auf dem Markt. Unsere Investitionsstrategie bei Pollen Street konzentriert sich auf die Identifizierung exzellenter Unternehmen mit starken Kundenangeboten und technologiebasierten Geschäftsmodellen, die von außergewöhnlichen Gründer*innen geleitet werden. PAIR Finance steht beispielhaft für diese Strategie und ist gut aufgestellt, um von dem Rückenwind im Markt und dem anhaltenden strukturellen Wandel hin zu mehr digitalem Kundenengagement zu profitieren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team, um dieses Wachstum zu beschleunigen."Bildmaterial zur redaktionellen Verwendung finden Sie unter:https://www.pairfinance.com/mediakit-2022/Über PAIR FinancePAIR Finance ist das führende Fintech für Inkasso und Forderungsmanagement in Deutschland. Das Unternehmen verändert die Inkassoindustrie, indem es das Forderungsmanagement nachhaltig digital, effizient und kundenorientiert gestaltet. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz, Verhaltensanalytik und Data Science führt PAIR Finance verlorene Umsätze aus unbezahlten Rechnungen zurück. Mehr als 350 Unternehmen unterschiedlichster Branchen arbeiten schon jetzt erfolgreich mit der Inkassolösung für das digitale Zeitalter. Das schnell wachsende Unternehmen, das 2016 in Berlin gegründet wurde, zählt an den Unternehmensstandorten Berlin und Wien 190 erfahrene Mitarbeiter*innen und wird von Gründer und CEO Stephan Stricker geführt, der das Unternehmen gemeinsam mit dem Berliner Company Builder finleap GmbH aufgebaut hat.Über Pollen StreetPollen Street ist ein schnell wachsender, zielgerichteter und leistungsstarker Vermögensverwalter für Privatkapital. Das 2013 gegründete Unternehmen hat umfassende Kompetenzen im Immobilien-, Finanz- und Unternehmensdienstleistungssektor aufgebaut, die auf Megatrends ausgerichtet sind, welche die Zukunft der Branche prägen. Pollen Street verwaltet über drei Milliarden Pfund AUM in Private Equity- und Kreditstrategien im Auftrag von Investor*innen, darunter führende öffentliche und betriebliche Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, Staatsfonds, Stiftungen, Vermögensverwalter, Banken und Family Offices aus aller Welt. Pollen Street hat ein Team von über 70 Fachleuten mit Büros in London und New York City.Pressekontakt:PAIR Finance PressekontaktDenise SchönherrE: media@pairfinance.comT: +49 (0) 30 120 879 084