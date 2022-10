Berlin (ots) -Versicherungsunternehmen will Pionier unter den Islamic Insurtechs (digitale islamkonforme Versicherungen) in Europa werden und bringt erste Police auf den MarktDie Neova Techafull GmbH wurde im November 2021 gegründet, um erstmals in Europa digitale, islamkonforme Versicherungsleistungen anzubieten. Jetzt geht das Unternehmen in Deutschland auf den Markt. Kunden bietet der Versicherer eine einfache Möglichkeit, Policen online auf der Website www.techafull.com abzuschließen.Breite Abdeckung und differenzierte TarifstrukturDas Unternehmen versteht sich als Pionier auf dem Gebiet der islamkonformen Versicherung und weist mit seinen ausschließlich online verfügbaren Leistungen einen hohen Grad an Nachhaltigkeit auf. Techafull-Kunden, die ihre Policen auf www.techafull.com abschließen, profitieren von einer großen Bandbreite an Leistungen und einer breiten Auswahl an Versicherungstarifen.Das Ziel von Techafull ist es, sein Angebot in allen europäischen Ländern verfügbar zu machen - immer mehr Produkte finden sich unter dieser Marke. Das Unternehmen, dessen Wachstumskurs auf dem Prinzip der zinsfreien Versicherung basiert, will seine Angebote präzise auf die Bedürfnisse seiner Kunden abstimmen und sich damit als besonders serviceorientiert positionieren.Über die Neova Techafull GmbHDie Neova Techafull GmbH wurde als Tochtergesellschaft der Neova Participation Insurance gegründet, einem Mitglied der Kuveyt Türk Finance Group. Techafull entstand im November 2021 in Berlin als Europas erste digitale Teilhaberversicherung. Ziel des Unternehmens ist es, seine Angebote und die Mission sozialer Verantwortung in ganz Europa zu realisieren. Von Beginn an nutzt Techafull Partnerschaften und Kooperationen, um Versicherungsdienstleistungen unter dem Motto "Easy, Simple, Full Digital and Socially Responsible" immer mehr Menschen in immer mehr Ländern zugänglich zu machen. Unter Berücksichtigung der volatilen Rahmenbedingungen und Kundenbedürfnisse will das Techafull-Team mit seinem dynamischen und innovativen Geschäftsmodell den besten Service bieten und kontinuierlich optimieren.Pressekontakt:FleishmanHillard Germany GmbHBetty LauerbachTel.: 069/405702-461E-Mail: betty.lauerbach@fleishman.comOriginal-Content von: Neova Techafull GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165787/5341400