Zug, Switzerland (ots/PRNewswire) -Zusammenfassung- Die Finanzierungsrunde wird von prominenten Athleten und Angel Investoren unterstützt, darunter Lucas von Cranach, Gründer One Football, Sebastian Borget, COO und Mitgründer von Sandbox und Tennisprofi Dominic Thiem- Die Plattform ermöglicht es Sportfans in Athleten zu investieren und an ihrem finanziellen Erfolg zu partizipieren- Athleten erhalten Zugang zu einer neuartigen Finanzierungsform und können die Verbindung zu ihren Fans intensivierenDie Athleten-Investment Plattform FANtium (fantium.com) gab heute eine private Pre-Seed Runde in Höhe von 2 Millionen Euro (2 Millionen US-Dollar) bekannt. Die Finanzierung stammt von prominenten Web3 Angel Investoren, darunter Sebastien Borget, COO und Mitgründer von Sandbox, Brian O'Hagan, Growth Lead von Sorare, Itamar Lesuisse, Mitgründer und CEO von Argent und Anand Agarawala, Mitgründer von Spatial. Darüber hinaus wird das Unternehmen von bekannten Athleten und Gründern aus dem Sportbereich unterstützt, wie auch dem österreichischen Tennisprofi und US-Open-Sieger Dominic Thiem sowie OneFootball-Gründer Lucas von Cranach.FANtium demokratisiert die Finanzierung von Athleten und ermöglicht es Fans, in diese zu investieren und sich an deren zukünftigen finanziellen Erfolg zu beteiligen. Darüber hinaus werden sie Teil der engen Community der Athleten und erhalten Zugang zu weiteren einzigartigen Vorteilen.Profisportler können über die Plattform einen Teil ihres zukünftigen Preisgeldes einer Saison ausgeben. Die daraus generierten Einnahmen können sie für besondere Investitionen, wie z.B. die Anstellung eines eigenen Fitnesstrainers nutzen. Sporttalente können über die Plattform einen Anteil ihrer zukünftigen Karriere-Einnahmen abgeben und haben auf diese Weise Zugang zu Kapital, welches sie auf dem Weg zur Profikarriere benötigen.Damit möchte FANtium den Sport gerechter machen: Viele junge Sportler haben das nötige Talent, aber keinen Zugang zu den finanziellen Ressourcen, um eine professionelle Karriere vorzufinanzieren. Vor allem Einzelsportarten wie Tennis, Golf oder Rennsport sind in der Anfangsphase durch viele Reisen, Training und Ausrüstung sehr kostspielig. Der Zugang zu finanzieller Unterstützung ist entscheidend, selbst für junge Sportler, die zu den Besten ihrer Altersgruppe gehören."Eine Saison auf der professionellen Tennis-Tour ist mit hohen Kosten verbunden. Viele junge Spieler haben es sehr schwer, vor allem, wenn sie nicht auf private oder familiäre finanzielle Unterstützung zurückgreifen können", sagt der österreichische Tennisprofi Dominic Thiem, einer der besten seiner Altersklasse in der Jugend und späterer US Open Gewinner. "Sie sind dann gezwungen, sich frühzeitig aus dem Sport zurückzuziehen, weil sie Schwierigkeiten haben, ihre Karriere zu finanzieren. Auch die Suche nach einem Unterstützer oder Sponsor kann sehr schwierig und langwierig sein."Das möchte FANtium ändern. "Wenn man darüber nachdenkt, macht es keinen Sinn, dass nur Unternehmen Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten haben. Es gibt Milliarden von Sportbegeisterten auf der Welt, die gerne in diese Sportler investieren und Teil ihres Erfolges werden würden", sagt Jonathan Ludwig, Mitgründer und CEO von FANtium. "Indem wir diese Talente mit Sportfans zusammenbringen, sorgen wir für mehr Gleichberechtigung im Sport, denn damit hängt der Erfolg eines jungen Sportlers nicht mehr von seinem finanziellen Hintergrund ab."Ähnlich wie Musik-Investment Plattformen wie Royal, über die Fans Songrechte als NFTs erwerben können, nutzt FANtium NFT Technologie, um es Sportfans zu ermöglichen, in Athleten zu investieren. Das Unternehmen plant, Athleten Investments als neue Anlageklasse zu etablieren und die Plattform im Anschluss auf weitere Sportrechte auszuweiten.In Anbetracht der aktuellen Regulierungen bleibt abzuwarten, ob solche NFTs als Wertpapiere angesehen werden, einschließlich der Auswirkungen, die sich für Plattformen und Nutzer ergeben. FANtium scheint jedoch einen neuen Ansatz zu verfolgen und die Plattform Wertpapier-konform in der Schweiz zu starten."Wir glauben, dass die Regulierung für die Branche insgesamt gut sein wird, da sie Vertrauen und Transparenz für alle Marktteilnehmer schafft", sagt Ludwig. "Das dynamische und fragmentierte regulatorische Umfeld mit spezifischen Anforderungen in jedem Land bleibt aber eine unserer größten Herausforderungen. Unser Ziel ist es, FANTium als weltweit führende regulierte Athleten-Investment Plattform zu etablieren."Das Unternehmen plant, die Plattform mit den ersten Athleten Ende dieses Jahres zu launchen. Nutzer können sich derzeit auf der Website auf einer Warteliste (https://www.fantium.com/waitlist) für einen frühen Zugang bewerben.FANtium wurde von einem Team aus Sport- und Web3-Enthusiasten gegründet, die über umfangreiche Erfahrungen im Aufbau und der Skalierung von Unternehmen verfügen. Es wird von Jonathan Ludwig geleitet, der zuvor mehrere Startups aufgebaut und verkauft hat und als Angel Investor frühzeitig in erfolgreiche Web3-Startups, wie Sorare, investiert hat. Weitere Berufsstationen des Gründungsteams sind BCG und Rocket Internet.