Die Athleten-Investment Plattform FANtium hat eine private Pre-Seed Runde in Höhe von 2 Mio. Euro abgeschlossen. Die Finanzierung stammt von Investoren und Sportlern, etwa auch dem heimischen Tennisprofi und US-Open-Sieger Dominic Thiem, den Web3 Angel Investoren, darunter Sebastien Borget, COO und Mitgründer von Sandbox, Brian O'Hagan, Growth Lead von Sorare, Itamar Lesuisse, Mitgründer und CEO von Argent und Anand Agarawala, Mitgründer von Spatial. FANtium demokratisiert die Finanzierung von Athleten und ermöglicht es Fans, in diese zu investieren und sich an deren zukünftigen finanziellen Erfolg zu beteiligen. Profisportler können über die Plattform einen Teil ihres zukünftigen Preisgeldes einer Saison ausgeben. Die daraus generierten ...

