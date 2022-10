Hamburg (ots) -Das offizielle Hörspiel zum Filmhighlight - mit den Stimmen der KinostarsVorhang auf für den wohl berühmtesten Räuber der Welt: Otfried Preußlers beliebte Helden Kasperl, Seppel und natürlich Hotzenplotz höchstpersönlich erobern die Leinwand! Pünktlich zum 60-jährigen Jubiläum der Romanvorlage erweckt die liebevoll inszenierte Verfilmung, die am 8. Dezember im Kino startet, eine der beliebtesten Kinderbuchfiguren zu neuem Leben.Als perfekte Einstimmung auf den Kaffeemühlenkrimi erscheint bei Silberfisch im Hörbuch Hamburg Verlag am 22. Oktober 2022 mit "Der Räuber Hotzenplotz" das offizielle Hörspiel zum Film mit den Original-Stimmen aus dem Kinofilm: Neben Nicholas Ofczarek als Räuber Hotzenplotz, Hans Marquardt als Kasperl und Benedikt Jenke als Seppel sind namhafte Schauspieler*innen wie August Diehl als Petrosilius Zwackelmann, Hedi Kriegeskotte als Großmutter, Olli Dittrich als Wachtmeister Dimpfelmoser, Christiane Paul als Hellseherin Frau Schlotterbek und Luna Wedler als Fee Amaryllis zu hören.120 Minuten reines Hörvergnügen mit dem Räuber HotzenplotzDie Kaffeemühle der geliebten Großmutter wurde gestohlen! Kasperl und sein Freund Seppel machen sich umgehend auf, um den gerissenen Räuber Hotzenplotz zu fangen. Unglücklicherweise geraten sie dabei in die Hände des Räubers sowie des bösen Zauberers Petrosilius Zwackelmann, bei dem sie die wunderschöne Fee Amaryllis entdecken, die es nun ebenfalls zu befreien gilt. Der ermittelnde Polizist Dimpfelmoser sowie die Hellseherin Schlotterbeck mit ihrem zum Krokodil mutierten Dackel Wasti sorgen für weiteres Durcheinander. Werden es die beiden Freunde schaffen, dem Räuber Hotzenplotz das Handwerk zu legen?Otfried Preußlers Klassiker bei Hörbuch HamburgViele weitere Meisterwerke von Otfried Preußler, darunter "Das kleine Gespenst", "Der kleine Wassermann", "Die kleine Hexe" und "Krabat", sind bereits als Hörbücher und -spiele mit hochkarätigen Ensembles beim Kinder- und Jugendhörbuchimprint Silberfisch im Hörbuch Hamburg Verlag erschienen. Auch der Räuber Hotzenplotz selbst hat schon Tradition bei Silberfisch: Neben einem Hörbuch, gelesen von Ulrich Noethen, sind bereits drei Hotzenplotz-Geschichten als stimmenreich inszenierte Hörspiele mit Charly Hübner, Felix von Manteuffel und vielen mehr erschienen.Das Hörspiel "Der Räuber Hotzenplotz. Das Originalhörspiel zum Kinofilm" ist ab dem 22. Oktober 2022 als Audio-CD sowie rein digital verfügbarPressekontakt:Hörbuch Hamburg PRESSEJulia Bergemann und Laura BottinTelefon: (040) 897 207 8 15E-Mail: presse@hoerbuch-hamburg.deOriginal-Content von: Hörbuch Hamburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147125/5341515