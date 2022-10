Berlin (ots) -Endspurt: Jetzt bis 19. Oktober abstimmen beim Publikumspreis des Deutschen EngagementpreisesNoch bis zum 19. Oktober kann jeder bei der Abstimmung über den Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises für seine Favoriten abstimmen. Für die Nominierten ist es eine gute Gelegenheit, ihr Engagement sichtbar machen, und für alle anderen die Gelegenheit, den vielen engagierten Menschen 'Danke' zu sagen.Aus jedem Bundesland kommen mehrere Nominierte, die auf der Abstimmungsseite www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis (https://www.deutscher-engagementpreis.de/nc/wettbewerb/publikumspreis-2022/jetzt-abstimmen/) vorgestellt werden. Der Gewinner des Publikumspreises kann sich über 10.000 Euro freuen. Die 50 Erstplatzierten der Abstimmung gewinnen außerdem die Teilnahme an einem gemeinsamen Weiterbildungsseminar zu Öffentlichkeitsarbeit und gutem Projektmanagement. Nach den ersten fünf Wochen sind bereits über 90.000 Stimmen für die Nominierten abgegeben worden."Das freiwillige Engagement von rund 29 Millionen Menschen in Deutschland ist groß, vielfältig und kreativ. Manche engagieren sich Jahrzehnte lang, andere helfen insbesondere in Krisensituationen. Den vielen Engagierten, die sich zum Beispiel für die Demokratie, für Vielfalt und sozialen Zusammenhalt, im Naturschutz oder Sport einsetzen, gilt unsere Anerkennung. Mit dem Deutschen Engagementpreis können wir einige besondere Beispiele großartigen Engagements würdigen und auszeichnen. Unterstützen Sie mit Ihrer Stimme Ihr Lieblingsprojekt und lassen Sie uns alle zusammen ,Danke' sagen," betont Bundesfamilienministerin Lisa Paus.Wettbewerb 2022In diesem Jahr haben 463 Nominierte die Chance, mit dem Deutschen Engagementpreis ausgezeichnet zu werden und einen der 5 Jurypreise oder den Publikumspreis zu erhalten. Alle Nominierten aus ganz Deutschland sind in der Website: www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis (https://www.deutscher-engagementpreis.de/nc/wettbewerb/publikumspreis-2022/jetzt-abstimmen/) präsentiert. Alle sechs Preisträger*innen werden am 1. Dezember bei der festlichen Preisverleihung in Berlin bekannt gegeben und gewürdigt.Hintergrund: Über den Deutschen EngagementpreisDer Deutsche Engagementpreis ist die bedeutendste Auszeichnung für bürgerschaftliches Engagement in unserem Land. Als Preis der Preise verbindet er die Wettbewerbe, die zu freiwilligem Engagement ermutigen. Er begeistert für Engagement, macht es sichtbar und stärkt die Wertschätzung für freiwilliges Engagement.Initiator und Träger des Deutschen Engagementpreises ist seit 2009 das Bündnis für Gemeinnützigkeit, ein Zusammenschluss von großen Dachverbänden und unabhängigen Organisationen sowie Expert*innen des gemeinnützigen Sektors. Förderpartner sind das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Deutsche Fernsehlotterie und die Deutsche Bahn Stiftung.Als Medienpartner verstärkt das Unternehmen Ströer auf 6.000 digitalen Stadtinformationsanlagen bundesweit die verdiente öffentliche Aufmerksamkeit und Anerkennung für die Engagierten.Service:- Hier geht's zur Abstimmung über den Publikumspreis: www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis. Gerne vermitteln wir Ihnen für Ihre Berichterstattung Engagementgeschichten und Ansprechpartner*innen vor Ort.- Bildmaterial, wie Fotos und Logos, finden Sie unter www.deutscher-engagementpreis.de/mediathek (https://www.deutscher-engagementpreis.de/presse/mediathek/).Pressekontakt:Markus Winkler, PressereferentTelefon: (030) 89 79 47-64markus.winkler@stiftungen.orgwww.deutscher-engagementpreis.deDeutscher Engagementpreisc/o Bundesverband Deutscher StiftungenMauerstraße 9310117 BerlinOriginal-Content von: Deutscher Engagementpreis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74835/5341535