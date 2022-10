Hamburg (ots) -Vithunan Lingeswaran übernimmt ab 1. November 2022 die Stelle als Chief Innovation Officer der dpa-Tochter news aktuell. In der neu geschaffenen Position wird der 34-Jährige die Weiterentwicklung innovativer Produkte und Angebote in enger Abstimmung mit der Geschäftsleitung verantworten. Zu seinen Aufgaben gehören die strategische Verzahnung von Technologieentwicklungen und Produktlösungen für den deutschen und den schweizerischen Markt sowie die fachliche und strategische Beratung zu Innovationsthemen.Der ausgebildete Wirtschaftsinformatiker kam im April 2021 als IT-Leiter zur dpa-infocom, der Digitaltochter der dpa. Dort beriet er unter anderem die infocom-Leitung und interne Projektteams zum optimalen Einsatz vorhandener Softwarelösungen, baute eine Entwicklungsredaktion auf, die er auch führte, und bildete die zentrale Schnittstelle zu den Kolleginnen und Kollegen der dpa-IT.Zuvor arbeitete der gebürtige Bielefelder drei Jahre bei einem Hamburger Wirtschaftsinstitut. Dort war er als Leiter für Digitale Strategie & Produkt-/Projektmanagement unter anderem für die Weiterentwicklung digitaler Anwendungen, die Optimierung der User-Experience sowie die Digitalisierung von Unternehmensprozessen zuständig. Das Unternehmen wurde unter seiner Projektleitung mit dem German Innovation Award ausgezeichnet."Kundenwünsche und Produktideen methodisch zu sammeln, zu bewerten und mit dem Produktmanagement in erfolgreiche Services von news aktuell umzusetzen, wird eine der Hauptaufgaben von Vithunan sein. Gerade im digitalen Bereich kann er dabei bereits auf eine beeindruckend große Erfahrung zurückgreifen", sagt Frank Rumpf, Geschäftsführer news aktuell GmbH."Vithunan bringt sowohl das technische Know-how als auch das Verständnis für die Anforderungen unseres Markts mit. Seine bisherige Erfolgsbilanz zeigt, dass er als zentrale Schnittstelle innovative Projekte abteilungsübergreifend vorantreiben kann. Wir freuen uns sehr, dass er news aktuell mit seinem exzellenten Fach- und Methodenwissen beim weiteren Ausbau der digitalen Produkte und Services unterstützen wird", sagt Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin news aktuell GmbH.Über news aktuellAls hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuell Unternehmen, Institutionen und Verbänden einen effektiven Zugang zu Medien sowie zu Verbraucherinnen und Verbrauchern und unterstützt sie dabei, einfach und erfolgreich ihre Storys zu erzählen. Über die digitalen Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kundschaft auf www.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Zielgruppen erreicht, von Redaktionen über fachspezifische Blogs, digitale Influencerinnen und Influencer bis hin zu interessierten Privatpersonen. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Frankfurt und München.Pressekontakt:news aktuell GmbHJanina von JheringStellvertretende Leiterin KonzernkommunikationTelefon: +49 40/4113 - 32598vonjhering@newsaktuell.dehttps://twitter.com/JvJheringOriginal-Content von: news aktuell GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001562/100896312