Die Aktie von Airbus gehört am Dienstag zu den sieben stärksten Werten im DAX. Das Papier gewinnt am Vormittag 0,9 Prozent auf 93,82 Euro. Wie der weltgrößte Flugzeughersteller am Montag bekannt gegeben hat, konnten die Auslieferungen im September wieder gesteigert werden. Im abgelaufenen Monat wurden 55 Verkehrsjets an die Kunden übergeben, so der DAX-Konzern.Das waren 16 mehr als im August. In den ersten drei Quartalen hat das Unternehmen damit 437 Maschinen ausgeliefert. Das sind allerdings nur ...

