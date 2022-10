Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das Jahr 2022 für viele Aktieninvestoren bisher wohl relativ enttäuschend verlief. Denn obwohl die Kurse schon in den ersten sechs Monaten mächtig nachgaben, ist die Börsenkorrektur in der zweiten Jahreshälfte mit voller Härte zurückgekehrt. Wohl dem, der auch die eine oder andere Dividendenaktie im Depot liegen hat. Denn auch in solch schlechten Börsenzeiten wird die Ausschüttung ja in der Regel weiterhin an die Aktionäre ausgezahlt. Und mit den richtigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...