Coca-Cola (WKN: 850663) kann eine Aktie für in 30 Jahren sein. Oder vielleicht auch länger. Foolishe Investoren blicken dabei auf ein starkes, defensives Geschäftsmodell und genau die richtige Prise Wandlungsfähigkeit bei einer soliden Beständigkeit, was die Kernmarke angeht. Aber die zeitlose Klasse ist ein anderes Thema. Derzeit gibt es die Aktie von Coca-Cola (übrigens ein Dividendenkönig!) mit 3 % Dividendenrendite. Rechnen wir ein wenig, was der US-Getränkekonzern womöglich in 30 Jahren erreichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...