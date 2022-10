EQS-News: Vitesco Technologies Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag

Vitesco Technologies Group AG: Kapitalmarkttag 2022: Vitesco Technologies stellt seine erwartete Geschäftsentwicklung für Elektrifizierung vor



Kapitalmarkttag 2022: Vitesco Technologies stellt seine erwartete Geschäftsentwicklung für Elektrifizierung vor Prognostiziertes organisches Wachstum der Elektrifizierungsumsätze: Auf insgesamt 5 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2026, auf 10 bis 12 Milliarden Euro bis 2030

E-Mobilität: Aufträge im Wert von rund 10 Milliarden Euro innerhalb eines Jahres (H2/2021 und H1/2022)

Neuer Auftrag: Großauftrag für Thermomanagement in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro erhalten

Erwartung für 2030: Elektrifizierte Fahrzeuge machen mehr als 70 Prozent der Pkw-Produktion aus

Regensburg, 11. Oktober 2022. Vitesco Technologies, ein international führender Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität, stellt interessierten Investoren und Analysten beim heutigen Kapitalmarkttag 2022 seine aktuelle Strategie und erwartete Geschäftsentwicklung bis zum Jahr 2030 vor. Das Unternehmen ist seit September 2021 an der Frankfurter Börse notiert. Bis 2030 werden elektrifizierte Fahrzeuge mehr als 70 Prozent der weltweiten Pkw-Produktion ausmachen.[1] Dabei werden die batterie-elektrischen Fahrzeuge (BEV) den größten Anteil stellen. "In den kommenden Jahren werden wir ein immer größeres Angebot an elektrifizierten Fahrzeugen sehen", sagt Vorstandsvorsitzender Andreas Wolf. "Ein Großteil davon wird Komponenten von Vitesco Technologies an Bord haben: E-Achsen, Batteriemanagementsysteme, Inverter und viele weitere Produkte." Vitesco Technologies konnte allein in den letzten beiden Halbjahren Aufträge im Elektrifizierungsgeschäft im Wert von rund 10 Milliarden Euro verbuchen. Und es geht weiter: Kürzlich verbuchte Vitesco Technologies einen Großauftrag im Bereich Thermomanagement von einem globalen Kunden mit einem Gesamtvolumen von mehr als einer Milliarde Euro. Das Thermomanagementsystem dient zur Regelung des optimalen Temperaturbereichs für Hochvoltkomponenten von batterieelektrischen Fahrzeugen.

Unternehmensziele auf starken E-Mobilitätsmarkt ausgerichtet Im Zuge des Kapitalmarkttages veröffentlichte Vitesco Technologies seine Erwartungen für das Geschäftsjahr 2026. Das Unternehmen rechnet damit, dass das Elektrifizierungsgeschäft in vier Jahren einen Umsatz in Höhe von etwa 5 Milliarden Euro erzielt - bis 2030 soll dieser auf 10 bis 12 Milliarden Euro ansteigen. "Wir sprechen hier von einem starken organischen Wachstum im Bereich der Elektrifizierung von jährlich durchschnittlich 40 Prozent bis 2026", sagt Finanzvorstand Werner Volz. Des Weiteren erwartet Vitesco Technologies, dass die bereinigte EBIT-Marge des Konzerns 2026 zwischen 7 und 9 Prozent und der Free Cashflow bei über 400 Millionen Euro liegen wird. "Wir wollen diese Finanzziele mittelfristig mit einer zweistelligen EBIT Marge im zukünftigen Geschäftsbereich ‚Powertrain Solutions' und einer gesteigerten Profitabilität im zukünftigen Geschäftsbereich ‚Electrification Solutions' erreichen", so Volz weiter. Der Break-even im Elektrifizierungsgeschäft ist für 2024 vorgesehen. Eine Dividendenzahlung ist erstmals für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2023 geplant.

Elektrobauteile bleiben bei Zulieferern Das batterie-elektrische Fahrzeug wird nach Expertenmeinung besonders in der Antriebstechnik weiterhin von Zulieferteilen geprägt sein, mit weniger, dafür aber höherwertigeren Bauteilen. Insbesondere Batteriemanagement-Systeme und Inverter werden in den nächsten Jahren noch viel häufiger von Zulieferern wie Vitesco Technologies kommen. Nach Unternehmensschätzungen wird erwartet, dass der Fertigungsanteil der Zulieferer bei Batteriemanagementsystemen um 10 Prozentpunkte auf etwa 65 Prozent und bei Invertern von 50 auf etwa 70 Prozent im Jahr 2030 steigen wird. Bei den E-Motoren ist die Erwartung, dass sie auch im Jahr 2030 zu etwa 40 Prozent von Zuliefern gefertigt werden.

Mit strategischen Partnerschaften nachhaltig in die Zukunft Mithilfe von strategischen Partnerschaften möchte Vitesco Technologies künftig noch effizientere E-Mobilitätslösungen auf den Markt bringen, außerdem soll so der Zugriff auf Rohmaterialen erleichtert werden. Auf der Zulieferseite konnte Vitesco Technologies im Mai mit dem neuen Partner Infineon die bestehende Kooperation mit ROHM Semiconductor ergänzen. Damit erhält Vitesco Technologies Zugang zu mehr als 50 Prozent der weltweiten Siliziumcarbid-Wafer-Kapazitäten. Diese Wafer sind essenziell in der Halbleiterfertigung. Auf der Kundenseite konnte Vitesco Technologies im Juli mit der Renault Group einen langjährigen Großkunden als engen Kooperationspartner gewinnen. Die beiden Unternehmen werden künftig gemeinsam hochintegrierte und kompakte Leistungselektronik entwickeln. Vitesco Technologies widmet sich nicht nur Lösungen für emissionsfreie Mobilität, auch die Erfüllung höchster Nachhaltigkeitsstandards ist ein Kernbereich des Unternehmens. Vitesco Technologies hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt: komplette CO 2 -Neutralität bis 2030 in der Produktion und bis spätestens 2040 über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg. Gleichzeitig unterstützt das Unternehmen Kunden dabei, mit Elektrifizierungslösungen von Vitesco Technologies deren Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. "Ganz gleich, vor welcher Entscheidung wir stehen: Wir stellen uns immer die Frage, was die nächste Generation dazu sagen würde", so Vorstandsvorsitzender Andreas Wolf. Vitesco Technologies ist ein international führender Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität. Mit intelligenten Systemlösungen und Komponenten für Elektro-, Hybrid- und Verbrennungsantriebe macht Vitesco Technologies Mobilität sauber, effizient und erschwinglich. Das Produktportfolio umfasst elektrische Antriebe, elektronische Steuerungen, Sensoren und Aktuatoren sowie Lösungen zur Abgasnachbehandlung. Vitesco Technologies erzielte 2021 einen Umsatz von 8.3 Milliarden Euro und beschäftigt knapp 37.000 Mitarbeitende an rund 50 Standorten. Vitesco Technologies hat seinen Hauptsitz in Regensburg.

Technologie und Innovation Telefon: +49 (0) 941 2031-61302 simone.geldhaeuser@vitesco.com Presseportal https://www.vitesco-technologies.com/de-de/press Social Media www.vitesco-technologies.com www.linkedin.com/company/vitesco-technologies www.twitter.com/VitescoT www.facebook.com/VitescoTechnologies www.instagram.com/vitesco_technologies www.youtube.com/VitescoTechnologies www.vitesco-technologies.com/en/WeChat

[1] S&P Global Mobility, Light Vehicle Powertrain Forecast (08/2022).

