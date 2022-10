Das lokale Unternehmen setzt seine umfangreichen Investitionen in die digitale Infrastruktur fort

GTA, Guams führendes Telekommunikationsunternehmen, hielt kürzlich eine Spatenstich-Zeremonie ab, um den Baubeginn des Alupang-Rechenzentrums zu markieren, eines nach Weltklasse-Ansprüchen entworfenen und konstruierten Rechenzentrums und zugleich einer Kabellandestation in Tamuning, Guam. Dieses hochmoderne Rechenzentrum wird über 31.000 Quadratfuß Nutzfläche bieten, die nach Tier-III-Standards mit einer Leistungskapazität von 4,0 Megawatt (MW) ausgestattet werden. Energienachhaltigkeit und -effizienz sind von Anfang an in das Design des Rechenzentrums integriert. Diese neue Einrichtung ist darauf ausgelegt, neue Unterwasser-Glasfaserkabel aufzunehmen, die noch mehr Konnektivität auf und durch Guam bereitstellen.

GTA held a groundbreaking ceremony to mark the start of construction of the Alupang Data Center in Tamuning, Guam. PHOTO (L-R) Benjamin Wu, Partner, Huntsman Family Investments (HFI); Roland Certeza, President and CEO, GTA; Governor Lourdes Leon Guerrero, Governor of Guam; Paul Huntsman, President and CEO of Huntsman Family Investments (HFI) and GTA Board Chairman; David John, Board Director, GTA (Photo: Business Wire)