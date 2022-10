ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für UBS von 22,50 auf 22,00 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Jon Peace reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2024 um durchschnittlich vier Prozent. Dies spiegele die gesunkenen Aktienindizes wie des MSCI World wider. Er sehe die Schweizer Großbank aber weiterhin als gut kapitalisiert an. Dazu kämen hochwertige Vermögenswerte und ein globales Wachstum bei einer historisch niedrigen Bewertung./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2022 / 03:32 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0244767585

