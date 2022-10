ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Deutsche Bank auf "Underperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. In Übereinstimmung mit Aussagen der Geschäftsführung geht Analyst Jon Peace in einer am Dienstag vorliegenden Studie davon aus, dass solide Zahlen für das dritte Quartal sowie steigende Zinsen durch höhere Kostenrisiken für das kommende Jahr wieder teilweise zunichte gemacht werden. Er hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) für 2022 und 2024 an, senkte aber seine Prognose für 2023. Obwohl die Aktie schon günstig bewertet sei, dürften die schwachen Geschäftsaussichten den Kurs belasten./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2022 / 03:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005140008

DEUTSCHE BANK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de