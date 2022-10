Graz/Österreich (ots) -"Die Engpässe auf dem Arbeitsmarkt nehmen zu", warnen Wirtschaftsverbände mit Nachdruck. Eine Studie deckt auf, wie die Rückseite des Fachkräftemangels und des War of Talents aussieht. 250 Personalverantwortliche und Führungskräfte aus unterschiedlichsten Unternehmen der Industrie in Deutschland und Österreich wurden dazu befragt: "Während den Unternehmen sehr wohl klar ist, welche Skills ein neuer Mitarbeitender mitbringen sollte, ist der eigene Bestandsmitarbeitende ein eher unbekanntes Wesen", analysiert Markus Skergeth, Herausgeber der Studie "Industriereport Fachkräftemangel 2022" und Geschäftsführer von Skilltree. Nur sechs Prozent der Chefs kennen zwischen 75 und 100 Prozent der Fähigkeiten eines Mitarbeitenden, 28 Prozent zwischen 50 und 75 Prozent - und weitere 37 Prozent nur zwischen 25 und 50 Prozent. 20 Prozent kennen nur maximal ein Viertel aller Skills eines Mitarbeitenden. "Das ist erschreckend. Während HR-Abteilungen Profiling betreiben und Zehntausende Euro für externe Headhunter ausgeben, bekommt der eigene Mitarbeitende offensichtlich erst dann wieder einen Wert, wenn er das Unternehmen wechseln will und beim Wettbewerber der rote Teppich ausgerollt wird", sagt Skergeth.Parship für Mitarbeiter-SkillsDie Studie belegt, was Skergeth und sein Team als Grundlage für ihr Geschäftsmodell nutzen: Mitarbeitende und das Unternehmen miteinander bekannt machen. Mit einer Softwareplattform finden beide Parteien zusammen - Mitarbeitende können in der Datenbank die eigenen Skills pflegen und ergänzen, und Führungskräfte können wesentlich zielgerichteter die Talente und fachlichen Fähigkeiten mit den anstehenden Projekten und Aufgaben matchen. "Im Grunde haben wir intelligente Mechanismen, die bei Single-Börsen schon lange genutzt werden, auf den Arbeitsmarkt angewendet. Nur nutzen wir statt charakterlicher Eigenschaften die fachlichen Qualitäten, um das Matching vorzunehmen", erklärt Markus Skergeth von Skilltree. Tatsächlich kennen laut der Studie die Chefs nicht einmal alle Vorkenntnisse, die ein Mitarbeitender aus einem vorigen Job mitbringt: Nur knapp 30 Prozent wissen das ungefähr, 31 Prozent haben nur ein selektives Wissen über Skills von vorherigen Arbeitsplätzen und für 16 Prozent ist die Historie eines Mitarbeitenden völlig unbekannt.HR-Planung mit HindernissenErschwerend kommt in Unternehmen hinzu, dass unterschiedliche Abteilungen und Funktionen den Aufbau und die Zusammenstellung von Projektteams wahrnehmen: Bei 24 Prozent der 250 befragten Unternehmensvertretern liegt die Verantwortung bei der Personalabteilung, bei 38 Prozent bei den Teamleitern - und nur bei 22 Prozent entscheiden Teamleitung und HR gemeinsam. "Solche Entscheidungen - die kompetenzbasierte Aufstellung schlagkräftiger Teams - muss intern klar geregelt und strukturiert sein. Dazu braucht es eine Grundlage, die nicht in Aktenordnern verstauben darf wie ein Lebenslauf. Diese Lücke schließen wir mit Skilltree", erklärt der Softwareunternehmer Markus Skergeth. Ein angenehmer Nebeneffekt bei Unternehmen, die bereits auf die softwarebasierte Lösung von Skilltree setzen: Die Abwanderung unzufriedener und unterforderter Mitarbeitender wird deutlich reduziert. "Das Interesse, ein Unternehmen zu verlassen, ist oft von dem subjektiven Gefühl mangelnder Wertschätzung getrieben. Wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer jedoch gemeinsam das Skillset und die gewünschten Fähigkeiten pflegen, interne Fortbildungen nutzen und sich so von innen heraus dem Fachkräftemangel stellen, wächst auch die Zufriedenheit der einzelnen Mitarbeitenden", so die Analyse von Studienherausgeber Skergeth.Über SkilltreeSkilltree (https://skilltree.at/) ist eine europäische Human Resources Software für erfolgreiches Kompetenzmanagement zwischen Unternehmen und Mitarbeitenden und hilft dabei, den Mangel an Fachkräften durch interne Ressourcen und Fortbildung zu reduzieren. Skilltree verschafft einen Überblick über alle Kompetenzen der einzelnen Mitarbeitenden in der Organisation - dem wertvollsten Gut eines Unternehmens. Mit einer Suchmaschine kann zur Planung von Teams nach den nötigen Voraussetzungen gesucht werden. Die Mitarbeitenden sind dabei aktiv in der Pflege der eigenen Profile und Fortbildungswünsche und gewinnen so an Wertschätzung im Unternehmen. So hilft Skilltree in kürzester Zeit, Kompetenzen und Bedarf zusammenzubringen.Pressekontakt:Weitere Informationen: Skilltree by Blueroots Technology GmbH,Nikolaiplatz 4, 8020 Graz, Österreich,Tel.: +43 316 231279, E-Mail: office@skilltree.at,Web: https://skilltree.atPR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Mühlhohle 2, 65205 Wiesbaden,Tel.: +49 611 973150, E-Mail: team@euromarcom.de,Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: Skilltree by Blueroots Technology GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165337/5341596