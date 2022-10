Köln (ots) -Happy Birthday, "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert"! Die Musik-Event-Reihe kehrt im Frühjahr mit der 10. Staffel zurück auf den VOX-Bildschirm - und diese Künstler:innen wollen es sich nicht nehmen lassen, mitzufeiern und dem runden Geburtstag ihren musikalischen Stempel aufdrücken:In der Geburstags-Staffel führt Popsänger und Songschreiber Johannes Oerding bereits zum dritten Mal als Gastgeber durch die Tauschkonzert-Abende. Zurück auf das "Sing meinen Song"-Sofa in Südafrika kehren darüber hinaus auch SILBERMOND-Frontfrau Stefanie Kloß, Singer-Songwriterin LEA, Sänger Clueso und Chartstürmer Nico Santos. Songwriter und Rapper Montez sowie Schauspielerin und Indie-Pop-Sängerin Alli Neumann komplettieren die Runde und geben gleichzeitig ihr Debut beim Tauschkonzert. Die Zuschauer:innen dürfen gespannt sein, welche neuen Interpretationen und Ohrwürmer aus der Feder der mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten Erfolgsshow zum Zehnjährigen entstehen.Für die Doku-Reihe "Die Story" begleitet VOX die Künstler:innen auch in der 10. Staffel im Anschluss an ihren Tauschkonzert-Abend in persönlichen Momenten, dokumentiert ihre Karriere und ihr Leben. Dabei trifft "Prominent!"-Moderatorin Laura Dahm die Musiker:innen hinter den Kulissen der Show.Die Sendungsseite bei VOX.de finden Sie unter https://www.vox.de/cms/sendungen/sing-meinen-song-das-tauschkonzert.html. Die Sendung im Stream auf RTL+ finden Sie unter https://www.tvnow.de/shows/sing-meinen-song-das-tauschkonzert-7007.Registrieren Sie sich im Media Hub, um alle News und Medienangebote aus der RTL Kommunikation zu finden: https://rtl.com/mediahub.Pressekontakt:Katrin BechtoldtSenior Managerin Kommunikation & PR VOX/RTL+RTL Deutschlandkatrin.bechtoldt@rtl.deNiklas FauteckLeiter Newsdesk / Senior Manager Kommunikation & PRRTL Deutschlandniklas.fauteck@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/5341632