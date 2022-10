Eine hochauflösende magnetische Drohnenuntersuchung hat Askari Metals Ltd. (ASX: AS2, FSE: 7ZG) auf dem Callawa-Kupferprojekt erfolgreich abschließen können. Dabei wurden die starken Kupfermineralisierungen, die bereits zuvor bekannt waren, über eine Fläche von 3,5 mal 8,0 Kilometer weiter verfolgt. Erste Bodenproben, die in diesem Gebiet genommen wurden, lieferten bis zu 6,78 Prozent Kupfer.Das Callawa-Kupferprojekt liegt am nordöstlichen Rand des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...