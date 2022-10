Hier ziehen die Tech-Giganten gemeinsam an einem Strang

Werbung



Ein schwedisches Unternehmen schaffte es die großen Technologieunternehmen aus dem Silicon Valley für eine Sache zu begeistern. Denn Apple, Microsoft und Google verfolgen allesamt dasselbe Ziel, die Login-Daten ihrer Mitarbeiter zu schützen. Yubico aus Schweden hat sich dies zur Aufgabe gemacht.



Cybersicherheit gewann in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung und so startete auch Yubico aus Stockholm 2007 durch. Das Cybersecurity-Unternehmen bietet Phishing-resistente Multifaktor-Authentifizierungs-Lösungen an, wodurch die klassischen Passwörter entfallen, welche auch über SMS oder andere Nachrichtendienstleistungen übermittelt und abgegriffen werden können. Mit dem Aushängeschild "YubiKey" setzen die Schweden auf einen Sicherheitsschlüssel, welcher entweder über eine USB-Schnittstelle oder über die Freigabe per NFC verbunden werden kann. Bereits jetzt sind die YubiKeys bei vielen Firmen im Einsatz und weitere namhafte Konzerne sollen folgen. Google hatte bereits 20.000 Sicherheitsschlüssel für die Angestellten erworben und erhöht somit die Sicherheitshürden für potenzielle Phishing-Attacken.





