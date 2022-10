Köln (ots) -'Tatort'-Fans aufgepasst: Ab dem 22. Oktober 2022 findet man im Fernsehen und im Netz täglich neuen Content zu den drei 'Tatort'-Teams des WDR. Anlass sind die Geburtstage in Köln (25 Jahre 'Tatort' Köln), Münster (20 Jahre 'Tatort' Münster) und Dortmund (10 Jahre 'Tatort' Dortmund). Unter anderem ist in einer neuen und sehr persönlichen Dokumentation zu sehen, wie die Darsteller:innen Dietmar Bär, Klaus J. Behrendt, Jan Josef Liefers, ChrisTine Urspruch, Axel Prahl, Jörg Hartmann, Anna Schudt, Stefanie Reinsperger und Rick Okon versuchen, das 'Tatort'-Geheimnis zu lüften.Neue Doku 'Das Tatort Geheimnis'In 'Das Tatort Geheimnis' am 29. Oktober um 21.45 Uhr geht es um Charaktere, Fälle, Städte, Fans, um unvergessliche Dreharbeiten, um Pannen, um Freundschaften, um die 'Tatort'-Forschung, und was diese ARD-Reihe für das Leben und die Karrieren der Stars bedeutet. Vor allem aber geht es darum, was der 'Tatort' den Zuschauerinnen und Zuschauern gibt, und warum sie ihm in Zeiten von Mediatheken und Streaming-Diensten jeden Sonntagabend live die Treue schwören. Die unterhaltsame 90-minütige Doku (Autorin: Annette Zinkant, Redaktion: Silke Schnee) dreht sich um dieses Geheimnis, das selbst für viele Beteiligte ein noch nicht ganz geklärter Fall ist.Highlight-Woche im WDR Fernsehen und Premieren im ErstenVom 22. Oktober bis 1. November 2022 gibt es außerdem im WDR Fernsehen fast jeden Abend ein Wiedersehen mit ausgewählten Fällen aus Köln, Münster und Dortmund. Mit 'Spur des Blutes' zeigt Das Erste am 23. Oktober 2022 einen neuen Kölner Fall, der zwei Tage zuvor Premiere im Rahmen des Filmfestivals Cologne feiert. Das Team aus Münster ist am 13. November 2022 in dem neuen Fall 'Ein Freund, ein guter Freund' im Ersten zu sehen.Große Auswahl von 'Tatort'-Folgen in der ARD MediathekIn der 'Tatort'-Jubiläumswoche des WDR werden auch in der ARD Mediathek ausgewählte Tatorte aus Köln, Münster und Dortmund und die neue Doku 'Das Tatort Geheimnis' abrufbar sein. In einer speziellen Compilation werden zusätzlich alle verfügbaren Inhalte zum 'Tatort'-Jubiläum der WDR-Teams bereitstehen. Interessierte finden das Angebot über ein spezielles Widget in der ARD Mediathek oder über tatort.de. Zudem lohnt sich ein Blick in den WDR-Instagramkanal (https://www.instagram.com/wdr/), wo man ab Mitte November sein Faktenwissen über die 'Tatorte' aus Köln, Münster und Dortmund unter Beweis stellen kann.WDR-Datenanalyse zum Familienbild im 'Tatort'Auf tatort.de zeigt eine exklusive Analyse des WDR Datenteams von mehr als 1.200 Beschreibungstexten zu einzelnen 'Tatort'-Folgen, wie sich die Rollenbilder rund um das Thema Familie in der Reihe in den vergangenen 50 Jahren entwickelt haben (Redaktion: Urs Zietan). Zusätzlich können 'Tatort'-Fans in einem interaktiven Test herausfinden, welchem 'Tatort'-Charakter sie am ähnlichsten sind!Eine umfangreiche Themenseite in der WDR-Presselounge (https://presse.wdr.de/plounge/wdr/programm/2022/09/uebersicht_tatort_jubilaeum.html) bietet viele Hintergrundinfos zu den 'Tatort'-Jubiläen der WDR-Ermittlerteams, O-Töne der Darsteller:innen, ausführliche Infos zu den Erstsendungen, Bildergalerien und die Terminübersicht über das Programm in der Jubiläumswoche. Die Erstsendungen stehen für akkreditierte Journalist:innen zudem im Vorführraum der WDR-Presselounge zur Ansicht bereit.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5341649