Der österreichische Investor Michael (Tojner) hat über seine VGG GmbH (schon wieder) ein großes Paket an Varta-Aktien abgestoßen. Diesmal verkaufte er am 23. September 1.600.000 Anteile im Wert von knapp 57,94 Millionen Euro. Am 29. September 2022 wurde dann der Rücktritt des Varta-Chefs Herbert (Schein) bekannt, die Aktie sackte daraufhin um 20 Prozent ab. Ich frage mich, ob das nicht unter Insiderhandel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...