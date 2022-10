Laut einer Empfehlung des Ökoinstituts macht es Sinn, die EU weite Solardach-Pflicht schon ab 2024 zu starten. Außerdem soll die Solarthermie zur Erfüllung der Pflicht anerkannt werden. Das Ökoinstitut empfiehlt, eine Solardach-Pflicht in der EU bereits ab 2024 einzuführen. Dazu hat die NGO einen Policy Brief im Auftrag des Climate Action Network (CAN) Europe vorgelegt. Das Ziel ist es dabei zu zeigen, wie die die aktuellen Vorschläge der EU-Kommission noch wirkungsvoller zu gestalten seien. Diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...