In Zusammenarbeit mit Google Cloud BigQuery unterstützt die Denodo Platform ihre Kunden bei der Integration, Verwaltung und Bereitstellung von Unternehmensdaten in nahezu Echtzeit

Denodo, ein führendes Unternehmen im Bereich Datenmanagement, hat heute bekannt gegeben, dass es erfolgreich die Qualifikation Google Cloud Ready BigQuery erhalten hat. Mit dem Erhalt dieser Qualifikation hat Denodo bewiesen, dass die Denodo Platform bei der Integration mit BigQuery eine Reihe von Funktions- und Interoperabilitätsanforderungen erfüllt. Diese Bezeichnung ermöglicht es gemeinsamen Kunden von Denodo und Google Cloud, sich davon zu überzeugen, dass die Denodo Plattform gut mit BigQuery zusammenarbeitet.

Die Denodo Platform, eine Plattform für Datenintegration, -management und -bereitstellung, basiert auf Datenvirtualisierungstechnologie. Die Datenvirtualisierung hilft Unternehmen, sich mit all ihren Daten zu verbinden, unabhängig von deren Standort, Format und Latenz, integriert virtuell die Daten, die in unterschiedlichen Repositories gesammelt wurden, und stellt sie schnell den Anwendungen zur Nutzung durch Geschäftsanwender zur Verfügung. Neben der Datenvirtualisierung unterstützt die Denodo-Plattform weitere Kernfunktionen wie Datenbewegungstopologie, Stream-Datenintegration, API-Dienste, komplexe Datentransformation, erweiterte Datenintegration, Datenaufbereitung und Integrationsportabilität.

Google Cloud Ready BigQuery ist ein Programm zur Validierung von Partnerintegrationen, das das Vertrauen der Kunden in die Integrationen von Partnern in BigQuery stärken soll. Im Rahmen dieser Initiative validieren die Google Cloud-Entwicklungsteams die Integrationen von Partnern in BigQuery in einem dreistufigen Prozess: Durchführung einer Reihe von Datenintegrationstests und Vergleich der Ergebnisse mit Benchmarks, enge Zusammenarbeit mit den Partnern, um etwaige Lücken zu schließen, und Verfeinerung der Dokumentation für unsere gemeinsamen Kunden.

"Unternehmen arbeiten mit einer Reihe von Partnern und Anwendungen neben BigQuery, um mit ihren Daten neue Werte zu schaffen, während sie ihr Geschäft digital transformieren", sagt Ritika Suri, Director, Technology Partnerships, Google Cloud. "Die Kennzeichnung ‚Google Cloud Ready BigQuery' zeigt, dass die Integrationen von Denodo mit BigQuery Kunden, die datengesteuerte Entscheidungen in ihrem Unternehmen vorantreiben wollen, einen hervorragenden Wert und Ergebnisse liefern."

"Wir freuen uns sehr, dass die Denodo Platform die Qualifikation Google Cloud Ready BigQuery erhalten hat", sagt Suresh Chandrasekaran, Executive Vice President bei Denodo. "Als führendes Unternehmen in den Bereichen Datenintegration, -management und -bereitstellung unterstützt Denodo Tausende von Unternehmen bei der Demokratisierung von Daten, damit ihre Geschäftsanwender schnellere und bessere Geschäftsentscheidungen treffen können. Die Integration von Denodo in BigQuery von Google Cloud wird zweifellos vielen dieser Kunden zu besseren Innovationen verhelfen, da sie schneller zu Erkenntnissen gelangen (Time-to-Insights)."

Die Denodo Platform für GCP ist über vier Abonnementangebote auf dem GCP Marketplace erhältlich. Denodo Professional ist ein Einstiegsabonnement, das Unternehmen den Einstieg in die Datenvirtualisierung erleichtern soll. Denodo Standard bietet Datenvirtualisierung für ein ganzes Unternehmen, während Enterprise und Enterprise Plus logische Data-Fabric-Lösungen bieten, die die Datenvirtualisierung auf ein höheres Niveau bringen. Nutzen Sie die Vorteile einer 30-tägigen kostenlosen Testversion von Denodo Professional, um eine Vielzahl von Anwendungsfällen wie Smart Analytics, intelligentes BI-Reporting, Data as a Service, SaaS-Integration usw. zu testen. Weitere Informationen über Google Cloud Ready BigQuery und seine Vorteile finden Sie unter https://cloud.google.com/bigquery/docs/bigquery-ready-overview.

Über Denodo

Denodo ist ein führender Anbieter im Bereich der Datenverwaltung. Die preisgekrönte Denodo Platform ist die führende Plattform für die Integration, Verwaltung und Lieferung von Daten. Sie nutzt einen logischen Ansatz, um Selbstbedienungs-BI, Data Science, Hybrid/Multi-Cloud-Datenintegration und Unternehmens-Datendienste zu ermöglichen. Die Kunden von Denodo, große und mittlere Unternehmen aus mehr als 30 verschiedenen Branchen, haben in weniger als sechs Monaten eine Kapitalrendite von 400 und Millionen Dollar Gewinn erzielt. Für weitere Informationen dazu, besuchen Sie bitte www.denodo.com oder kontaktieren Sie uns unter +1 877 556 2531 (USA) +44 (0) 20 7869 8053 (UK) +65 6950 7489 (Singapur).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

