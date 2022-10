adidas -0.04% DUFF (35003579): Get woke, go broke. Politisch korrekt auf dem Marsch in die Zweistelligkeit. https://www.voguebusiness.com/companies/how-adidas-is-investing-in-women-in-sport-as-never-before (11.10. 10:26) >> mehr comments zu adidas: www.boerse-social.com/launch/aktie/adidas_ag ProSiebenSat1 -3.17% SEHEN (SEHEN2): Auch bei dieser Aktie stehe ich vor einem großen Rätsel. Ich bin mit dem Investment hier jetzt über 40 % im Buchverlust. Ich hätte das angesichts der über die Jahre recht stabilen operativen Ergebnisse und der damit auch relativ sicheren hohen Dividendenrendite im Niedrigzinsumfeld nicht für möglich gehalten. Der Höchstkurs war schließlich bei über 50 Euro und da stand die Firma nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...