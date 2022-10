NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Neutral" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Analystin Chiara Battistini fasste vor den Zahlen von LVMH die aktuellen Entwicklungen in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick auf die Berichtssaison des Luxusgütersektors zusammen. Sie setzt auf LVMH, Richemont und Burberry, wobei LVMH sogar auf der "Positive Catalyst Watch" stehen. Vorsichtiger schätzt Battistini Kering und Ferragamo ein./ag/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2022 / 01:11 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2022 / 01:11 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1PHFF7

